Iva Zanicchi concorrente di Ballando con le Stelle: il messaggio per Selvaggia Lucarelli

Iva Zanicchi ha confermato di essere nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle, in partenza per il suo 17esimo anno su Rai 1 in autunno. La notizia circolava come indiscrezione già da qualche giorno, ma solo ora arriva la conferma per voce della diretta interessata.

"Sai che io sono una chiacchierona, ti posso dire cosa farò in autunno?" ha detto la cantante a Pino Strabioli nel programma radiofonico Grazie dei Fiori di Radio 2: "Io vado, perché l'ho voluto, perché è l’ultima cosa che dovevo fare, perché io adoro ballare. Vado a Ballando con le Stelle e vado a ballare. Ho detto a Milly di non aver nessun rispetto perché io mi esibirò anche nel rock and roll".

Iva Zanicchi a Ballando, il messaggio per Selvaggia Lucarelli

Dopo aver partecipato all'ultima edizione del Festival di Sanremo, Iva Zanicchi, 82 anni, si è detta pronta a mettersi in gioco anche in questa sfida, fatta di prove e pure dei giudizi dell'implacabile giuria. "Ti dovrai difendere da Mariotto, dalla Lucarelli e da Canino", è stata infatti l'osservazione di Pino Strabioli, a cui la cantante ha replicato con decisione e ironia. "Ognuno ha un ruolo. Entro certi limiti. Io ho fatto televisione per tanto tempo. La signora Lucarelli deve fare un po' di attenzione. Io lo capisco che il suo ruolo è quello, ma non deve esagerare, che poi se mi innervosisco sai com'è no?".

Per vedere come Iva Zanicchi se la caverà da concorrente del dance show di Rai 1 toccherà aspettare qualche mese: intanto la certezza è che la da parte sua c'è tutta la determinazione del caso per affrontare anche questa esperienza.