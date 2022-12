Iva Zanicchi balla con un bambolotto gonfiabile a Ballando: "Mi stringeva, sesso vero"

Se c'è una cosa che Iva Zanicchi sa fare bene è provocare ed è proprio quello che ha fatto durante la semifinale di Ballando con le Stelle riuscendo perfino a conquistarsi un posto nella finale di sabato 17 dicembre. Spiazzante, ironica, pungente, sempre con la battuta (spinta) pronta, la Zanicchi è stata una delle grandi protagoniste di questa edizione dello show di Milly Carlucci, non tanto per le sue capacità da ballerina ma per le sue uscite spesso esagerate, fuori luogo, a sfondo sessuale ma diventate, comunque, virali. Iva, infatti, è finita quasi sempre al centro di polemiche da quando è iniziato Ballando, basta ricordare il "tro*a" detto a Selvaggia Lucarelli che l'ha fatta quasi arrivare ad abbandonare il programma. Dopo quello scivolone, però, la Zanicchi si è rimessa in piedi e ha scelto di puntare tutto sulla sua verve e la sua simpatia conquistando l'attenzione di tutti, specialmente quella del web.

Il nuovo asso nella manica di Iva? Ballare con un bambolotto gonfiabile (il cosiddetto Lino Samuelino) dalle sembianze di Samuel Peron, suo ballerino professionista e lasciarsi andare a un'esibizione di cui stanno parlando tutti i giornali e che in tantissimi stanno commentando sui social.

Iva, infatti, durante la prova a sorpresa in cui i concorrenti avrebbero dovuto ballare senza i loro insegnanti, indovinare, dalla musica, il tipo di ballo e improvvisare, si è presentata sul palco con un finto ballerino, un pupazzo gonfiabile ad altezza umana che, legato addosso a lei, l'ha accompagnata durante il suo ballo. "No ti prego, mi eccito", ha subito commentato Iva non appena le hanno legato vicino il fantoccio. E a fine esibizione, non poteva mancare la battuta a sfondo sessuale: "Guarda è moscio, completamente moscio. Mi ha impedito di ballare discretamente" e il web è letteralmente impazzito.

Che piaccia o meno, una cosa è certa, la Zanicchi ha saputo puntare sui tasti giusti diventando ogni volta, con le sue battute a sfondo sessuale e le sue esibizioni inaspettate, basta pensare a quella dove ha fatto un ponte all'età di 82 anni, un vero e proprio trend topic. Furba? Forse sì ma comunque virale ed è questo quello che importa.