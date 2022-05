Iva Zanicchi e le foto senza veli: "L'unica cosa di cui mi pento"

82 anni compiuti lo scorso gennaio, energia da vendere e una gratitudine profonda nei confronti della vita. Non ha rimpianti Iva Zanicchi, ma un solo rimorso, come ha svelato a Oggi è un altro giorno.

Nel '79, quando aveva quarant'anni, la cantante ha posato per la copertina di Playboy. Scatti in cui si intravedeva il seno nudo: "Non sono contenta di averlo fatto, è l'unica cosa di cui mi pento veramente - ha spiegato - Non avevo i manager, ero da sola col fogografo, ogni tanto arrivava qualcuno e mi tirava di qua e di là. Quando ho visto il giornale mi sono sentita male".

Il primo pensiero è andato subito al papà, che non doveva assolutamente vedere quelle foto: "Sono partita da Milano, sono andata in Emilia, sull'Appennino Tosco-Emiliano. Da Castelnovo ne' Monti a Ligonchio, 30 chilometri, mi sono fermata in tutte le edicole, ovunque, ho comprato tutto io e ho minacciato di morte che non doveva arrivare a Ligonchio. Mio padre non doveva vedere". Ma l'incidente diplomatico era prevedibile: "Dopo un anno mio papà mentre era a funghi, nel bosco, ha incontrato un signore toscano che faceva apprezzamenti su di me. 'La sua figliola mica male, ha delle qualità'. Quando è tornato a casa ha chiesto a mia madre, perché questo signore gli aveva raccontato di alcune foto. mamma mi copriva in tutto. Gli disse che avevo fatto un servizio fotografico per Famiglia Cristiana".