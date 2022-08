Iva Zanicchi: ''Giorgia Meloni è capace e coerente, da donna faccio il tifo per lei"

"Giorgia Meloni a Palazzo Chigi? Come donna faccio il tifo per lei perché è una persona capace ed stata sempre coerente. È una donna di buona volontà. Sarebbe bello se diventasse la prima donna italiana presidente del Consiglio": così Iva Zanicchi ammette senza esitazione che alle prossime elezioni voterà sicuramente il centrodestra. Intervistata da Adnkronos, la cantante si schiera a favore della leader di Fratelli d'Italia senza però commentare la scelta di Forza Italia di far cadere il Governo Draghi: "Sono scelte politiche sulle quali preferisco non dire nulla", dice. E sulla discesa in campo di Berlusconi: "Riserva sempre delle sorprese e potrebbe fare la differenza e venire fuori molto bene da queste elezioni" aggiunge: "L’importante è fare una buona campagna elettorale e mantenere fede a quello che si dice".

Il sostegno a Berlusconi

Iva Zanicchi ha sempre ammesso il suo sostegno a Silvio Berlusconi: "L'ho sempre amato e stimato moltissimo e ho sempre creduto nella sua forza e nella sua determinazione" dichiara la cantante che è stata eurodeputato di Forza Italia nel 2008-2009, lancoando un messaggio criptato al Cav: "Quello che spero è che valorizzi le persone valide che ha accanto e non quelle che non lo sono... Con chi ce l'ho? Non ve lo dico, Berlusconi capirà cosa intendo".

Quanto alla campagna elettorale: "Certo potevano spostarla un po’ e farla dopo le vacanze. Tra un comizio elettorale e un bel concerto la gente ovviamente ora sceglie il concerto" osserva: "Questo è un momento molto importante per la democrazia del nostro paese. Bisogna essere saggi e scegliere le persone giuste. Ora dipende da noi chi mandare al Governo, bisogna andare a votare".