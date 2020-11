Coronavirus, "la nostra grande Iva Zanicchi è tornata a casa"

Iva Zanicchi è guarita dal coronavirus. "La nostra grande Iva è tornata a casa''. Lo annuncia su Instagram Cristiano Malgioglio, suo amico, postando una foto che lo ritrae in compagnia della cantante e di Barbara D'Urso sul palco del 'Gf Vip'. La Zanicchi era ricoverata all'ospedale per una polmonite bilaterale che le era venuta pochi giorni dopo aver contratto il Covid 19. Poco dopo è la stessa Iva a confermare la notizia attraverso un video pubblicato su Instagram in cui ringrazia, fino a commuoversi, il sostegno di medici ed infermieri.

Iva Zanicchi guarita, la sua battaglia contro il coronavirus

Positiva da 12 giorni ed oggi finalmente negativa, nelle scorse ore aveva fatto molto preoccupare un video in cui Iva, visibilmente provata, si era immortalata nella stanza d'ospedale a Vimercate in cui stava combattendo la sua battaglia contro il covid. Anche in quel caso l'artista, nota per la sua irriverenza, aveva voluto smorzare l'apprensione dei telespettatori con la determinazione del sorriso.

"L'ospedale è bello - aveva raccontato - Le stanze ariose, sono tutti molto carini e ti curano bene. Volevo salutare tutti, perché io una dimsotrazione così grande di affetto non l'ho mai ricevuta". Grande anche il riconoscimento ai medici: "Sono delusa perché ero convinta di andare a casa e invece ho ancora la polmonite. Tra due giorni vi rimando un messaggino e poi voglio presentarvi questi grandi infermieri e le persone che puliscono, che non sono l'ultima ruota del carro, anzi fanno sacrifici inenarrabili. Non fanno pipì durante il turno, non bevono. Ve li presenterò tutti".