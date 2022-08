Iva Zanicchi sotto attacco hacker. Entrano nel suo account e diffondono sue foto intime

Brutto spavento per Iva Zanicchi. La cantante, conosciuta da tutti come l'Aquila di Ligonchio, è stata vittima di un attacco hacker come ha fatto sapere lei stessa sul suo profilo Instagram. L'ex opinionista dell'Isola dei Famosi, infatti, ha annunciato che qualcuno ha violato la sua privacy hackerando il suo smarpthone e diffondendo le sue immagini private. Proprio ieri, infatti, era comparsa sul suo telefono una foto che la ritraeva mentre dormiva, quasi del tutto senza veli, che aveva stupito tutti.

L'ottantaduenne, ora, ha recuperato il suo account anche se, a causa di questo brutto scherzo, sarebbero state diffuse alcune sue foto private e questa cosa non sarebbe piaciuta affatto alla cantante che si è mostrata amareggiata per la vicenda che, per fortuna, ha avuto un lieto fine. Iva, infatti, ha commentato quanto accaduto sulla sua ultima storia Instagram scrivendo: " Mi hanno hackerato il telefono e sono stati pubblicati contenuti privati, seppur modificati, a mia insaputa. Lo considero un brutto scherzo che mi auguro non ricapiti. Ringrazio i miei collaboratori che hanno provveduto a recuperare l'account”.

Quache ora fa, infatti, la foto incriminata era comparsa sulle storie Instagram delle cantante e la mostrava distesa su un divano con solo un foulard addosso e una emoticon che copriva le sue parti intie (messa dagli stessi hacker). Alcuni giornali avevano ripreso la notizia, notando questa foto sospetta della cantante che non si era mai mostrata così al suo pubblico.

Una volta scoperto lo "scherzetto" la Zanicchi si sarebbe messa subito in moto, con l'aiuto dei suoi collaboratori, per riacquisire la sua privacy violata. Non è la prima volta che accade un episodio del genere nel mondo dei vip, anche a Diletta Leotta era stato rubato l'account Instagram tre anni fa ed erano state pubblcate sue foto che, la conduttrice, avrebbe voluto tenere per sé.