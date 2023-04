Incidente per Iva Zanicchi: "Sono immobile a letto" (video)

Brutto incidente per Iva Zanicchi nelle scorse ore. A raccontarlo è stata lei stessa in un video social pubblicato poco fa in cui ha raccontato di essere caduta dalle scale e di trovarsi in questo momento immobile a letto. La cantante 83enne è stata soccorsa immediatamente e dopo i primi accertamenti medici, ha preferito restare a casa e non andare in ospedale pur restando sotto stretto controllo medico.

"Cari amici buongiorno. È un'immagine un po' insolita... non vorrei spaventarvi" ha esordito Iva prima di raccontare ai follower la dinamica dell'incidente: "Sono tornata da Roma domenica sera finito Il Cantante Mascherato (programma di Rai1 a cui ha partecipato per tutta la sua durata, ndr) e sono caduta dalle scale. Una caduta orribile che un altro si sarebbe ammazzato. Mi volevano portare in ospedale ma io ho preferito rimanere a casa. Mi hanno messo immobile a letto per tre, quattro giorni. Mi hanno fatto le lastre: se non c'è niente di grave sospettano qualche piccola microfrattura. Se posso rimanere a casa bene, altrimenti andrò in ospedale qualche giorno". Poi la chiusura che ha lasciato intendere come il suo umore sia lo stesso di sempre: "Vi tengo informati per chi mi vuol bene... E per gli altri, pazienza... Non godete eh!" ha scherzato. "Bisogna pensare positivo e non perdere il buon umore. Vi voglio bene e vi do un abbraccio" ha concluso. E tantissimi sono i fan della cantante che subito le stanno dimostrando tutto l'affetto con messaggi di auguri di una pronta guarigione.