Anche Iva Zanicchi contro gli influencer "cafoni": "C'è gente che non arriva alla fine del mese"

"E basta. Ma possibile essere diventati cosi cafoni?" ha domandato con tono provocatorio Christian De Sica nella storia Instagram che ha commentato l'ostentazione social dei tanti influencer. Al centro dello sfogo la vita lussiosissima raccontata a bordo di yacht da nababbi, le cene e le serate in discoteca puntualmente pubblicate durante questo periodo, sfoggio poco opportuno per l'attore e anche per Iva Zanicchi che ha detto la sua sul tema sollevato da De Sica e particolarmente dibattuto.

Iva Zanicchi contro l'ostenzazione social

"Capisco che è giusto che esistano gli influencer perché siamo in una epoca in cui i social sono diventati la normalità, però l'ostentazione la trovo davvero di cattivo gusto" ha detto la cantante concordando con la critica dell'attore: "Noi eravamo poveri e quando andavo a scuola con le scarpe nuove mia madre mi diceva: 'Non devi vantartene, mi raccomando' A me hanno sempre insegnato l'umiltà, non c'è bisogno di vantarsi di ciò che hai".

Quanto al suo rapporto con i social: "Anche io ci vado, ho il mio profilo Instagram ma non posto tutto quello che faccio" ha aggiunto: "Capisco che la gente sogna di diventare come loro, di salire sugli yacht o di avere le ville al mare, ma questa ostentazione continua non la trovo di classe". E ancora: "I miei genitori mi hanno insegnato di non far pesare agli altri ciò che si ha, perché ci sono persone meno fortunate di te che arrancano e che non arrivano alla fine del mese" ha concluso: "Quindi va bene mostrare ma non bisogna esagerare sennò si rischia di diventare volgari".