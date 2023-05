Iva Zanicchi operata dopo l'incidente: il videomessaggio

Iva Zanicchi è tornata sui social dopo il brutto incidente raccontato lo scorso 25 aprile. La cantante 83enne aveva spiegato di essere caduta dalle scale e di essere costretta a letto in attesa di capire se sarebbe dovuta andare in ospedale e sottoporsi a un intervento. A distanza di qualche giorno, con un videomessaggio sui social Zanicchi ha raccontato il suo stato di salute, spiegando di aver dovuto subire un'operazione.

"Ho subito un intervento, avevo rotto una vertebra" ha esordito la cantante seduta su una sedia a rotelle. "Sembra che sia andato tutto bene, bisogna sopportare un po' il dolore, ma ci si può convivere". Nonostante la delicatezza delle sue condizioni, Iva Zanicchi non ha mancato di far sentire il suo entusiasmo, assicurando che presto tornerà in forma come prima: "Presto sarò in piedi, cantare canto già, ballerò anche!" ha scherzato. Un grande spazio lo ha poi riservato a coloro che hanno avuto per lei un pensiero in questi giorni: a loro è andato tutta la sua gratitudine per i messaggi ricevuti che, anche stavolta, non sono mancati a corredo del video Instagram raggiunto da migliaia di auguri di pronta guarigione.