"Dottoressa, mi hai curata come un angelo", Iva Zanicchi lascia l'ospedale e si commuove (VIDEO)

Iva Zanicchi guarita dal coronavirus. E' finita la battaglia della cantante contro il covid, dopo una settimana di ricovero presso l'ospedale di Vimercate. Ed è per questo che l'artista ci tiene a ringraziare personalmente, e pubblicamente, il personale sanitario che l'ha assistita con premura in questi giorni. Lo fa in un video pubblicato tra i post di Instagram, dove si immortala in corridoio con medici ed infermieri.

Iva Zanicchi ringrazia medici ed infermieri

"Io sono qua con questi ragazzi e queste ragazze - dice Iva nella clip - Sono tutti meravigliosi. C'è chi li denigra, ma sono professionisti che ci curano e ci salvano la vita fanno sacrifici inenarrabili. Stanno anche otto ore senza fare pipì ed è tutto un dire. Questo è un reparto meraviglioso, io li ringrazio, finalmente sono a casa e ne sono felice. vi auguro ogni bene. Sono commossa". Ma è soprattutto ad una dottoressa che va il ringraziamento di Iva. "Questa donna mi ha curato giorno e notte, cantava con me 'Zingara', grazie dottoressa. Lei è stata un vero angelo".

Nella didascalia del video, poi, un appello alla responsabilità di tutti, affinché vengano rispettate le misure restrittive imposte dal governo per arginare l'emergenza sanitaria: "Fate attenzione e grazie per il supporto di questi giorni".