"Volevo andare via da Ballando", Iva Zanicchi dopo il tro*a a Selvaggia Lucarelli

È bastata una sola puntata di Ballando con le stelle a sollevare un polverone di cui, a distanza di giorni, si continua ancora a parlare. Stiamo parlando del commento sessista di Iva Zanicchi a Selvaggia Lucarelli dopo che, la giornalista, ha votato l'esibizione della cantante con uno zero spaccato. L'Aquila di Ligonchio, infatti, in disaccordo con la giudice, si è fatta scappare un "tro*a" rivolto alla Lucarelli, detto a bassa voce ma vicino al microfono aperto del suo maestro di ballo Samuel Peron e da lì si è scatenato il putiferio.

Oggi, Iva, dopo le scuse fatte a Selvaggia e un capitolo che sembrava essere chiuso è tornata a parlare, in prima persona, della vicenda e ha ammesso di aver pensato seriamente di abbandonare il programma dopo una sola puntata. Ospite in collegamento nello studio di Rai 1 di Storie Italiane, la Zanicchi ha spiegato alla padrona di casa Eleonora Daniele quanto questa storia l'abbia fatta soffrire fino a farle prendere quasi la decisione di uscire una volta per tutte dal game di Milly Carlucci.

"Volevo andare via da Ballando - ha subito ammesso Iva, palesemente provata dalla situazione - Ho pianto per due notti di fila dopo la puntata. Sabato sera sarà molto dura per me, sembra una sciocchezza ma volevo seriamente andare via dal programma, quello era l’istinto, ieri, infatti, non mi sono neanche presentata alle prove".

Iva ha poi sottolineato di aver trovato la forza di andare avanti e di volercela mettere tutta per superare l'accaduto. "Cercherò di mettercela tutta- ha, infatti, aggiunto appena dopo - Vorrei metterci una pietra sopra io e anche Selvaggia Lucarelli. Devo ribadire ancora una volta che chi sbaglia paga, io ho pagato, ho detto una sciocchezza grande, ho chiesto scusa più di una volta. Mi è dispiaciuto per i miei cari. Io in sessantanni di lavoro non ho mai offeso nessuno, è la prima volta che mi scappa una parola orribile".