Alessandro Cattelan: "Lucarelli è una che se le lega al dito". Lei risponde

Continua a far parlare lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi avvenuto nella serata di sabato a Ballando con le stelle. A distanza di cinque giorni il tema torna attuale nello show Stasera c'è Cattelan condotto da Alessandro Cattelane nella seconda serata di Rai Due. Occasione della chiacchierata è l'intervento di Milly Carlucci, conduttrice di Ballando, che ci ha tenuto a ribadire come le due donne siano giunte (finalmente) ad una pace ma soprattutto a difendere la sua giurata.

"Iva si è pentita e mortificata, non c'ha dormito la notte", ha dichiarato la presentatrice in merito alla lite, avvenuta in diretta, con Iva che ha dato a Selvaggia della "tr*ia". "Ha chiesto scusa sia durante la trasmissione, appena terminato il programma, poi lo ha fatto in altri programmi. Dovrebbero aver fatto pace. Io spero che siamo ad una pace definitiva", ha chiarito infine Milly. E qui si è inserita la provocazione di Cattelan, che ha ironizzato sul carattere fumantino della giornalista. "Anche perché selvaggia non mi sembra una che se le lega al dito, no?", ha detto. E Milly: "Non fare allusioni. Selvaggia è una donna spiritosa ed intelligente, fa battute e provocazioni, ma è il ruolo della giuria, quello di essere pungente". Al mattino dopo a rispondere tramite Twitter è la stessa Selvaggia: "Non le lego al dito, solo al collo", ha scritto in un tweet.