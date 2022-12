La frecciata di Iva Zanicchi a Selvaggia Lucarelli, ma poi ammette: "Potremmo diventare amiche"

La tensione è alle stelle, mancano poco alla finalissima di Ballando con le Stelle e tra i finalisti c'è anche Iva Zanicchi. Questa mattina la concorrente era ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno e ha parlato della sua qualificazione ed anche del perpetuo conflitto tra lei e Selvaggia Lucarelli.

La cantante ha voluto precisare che lei sta partecipando a Ballando "con leggerezza, con gioia, volendomi divertire e, soprattutto, non canto, non recito, non racconto barzellette e non ballo per me stessa. Io principalmente mi devo anche piacere, ma lo faccio per la gente a casa che guarda". E in merito alle barzellette, queste devono essere sporche altrimenti "non divertono nessuno" e proprio intorno alla battuta raccontata da Iva lo scorso sabato è scoppiato un nuovo scontro tra lei e Selvaggia Lucarelli: la giornalista l'ha infatti definita "squallida" e la scelta dell'aggettivo non è stata scontata. Per colpa di quella parola due settimane fa ci fu un vero e proprio scontro tra Guillermo Mariotto e Lucarelli.

Lo scorso sabato Zanicchi è stata salvata da Sara Di Vaira che ha utilizzato il suo salvacondotto messo a disposizione della tribuna del popolo da parte di Milly Carlucci.

La frecciata di Zanicchi a Selvaggia

In merito al suo essere arrivata in finale Zanicchi ha dichiarato: "Mi dispiace ma anch'io sono andata in finale. Mi dispiace no, sono contenta di essere andata in finale. Magari a qualcuno brucia ma pazienza. Non lo so, ma a qualcuno sicuramente, però io credo di non avere tolto il posto a nessuno, perché io mi sono impegnata, io ho ballato: l’ultima sera io ho ballato. Samuel ha fatto una coreografia bellissima, commovente. Ci sono rimasta così male per lui". In questo caso è evidente che quel "qualcuno" pronunciato da Iva possa essere sostituito da Selvaggia Lucarelli.

In merito al giudizio di Lucarelli la cantante ha affermato di aver iniziato a prendere i suoi giudizi senza lamentarsi: "Di solito voglio piacere, ma da sempre, anche da piccola. Un po’ mi dispiace, perché tutto sommato, io non conosco Selvaggia, non ci frequentiamo, non ci siamo mai frequentate. Istintivamente lei mi piace. Perché è una che è intelligente, che dice delle cose, a volte sono d’accordo anche con i suoi pareri. Lei non so perché ha questa… Con me si diverte molto, ma dice anche delle cose giuste eh". E poi ammette: "Un pranzo con Selvaggia non lo escluderei, una persona me l’ha detto: voi due potreste diventare grandi amiche. E forse ha ragione perché a me interessa e incuriosisce, è una donna intelligente ed a me le persone intelligenti piacciono. Ovvio quando mi attacca sempre un po’ mi infastidisce".