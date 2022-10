Aldo Grasso sul caso Zanicchi-Lucarelli: "Tutto combinato". Selvaggia replica: "Ecco il miserabile di turno"

Anche Aldo Grasso ha parlato di quanto successo a Ballando con le Stelle e ciò che ha detto non è piaciuto a Selvaggia Lucarelli. Ancora oggi si parla di quanto successo sabato sera, di quel "tr**a" sussurrato da Iva Zanicchi a Samuel Peron riferito a Lucarelli. Zanicchi si è poi scusata pubblicamente nel corso del programma Da noi.. A ruota libera, ma il modo in cui Francesca Fialdini ha condotto l'intervista non è piaciuto a Iva che ha quindi poi replicato duramente dicendo di essersi sentita umiliata per il modo in cui la presentatrice ha gestito la telefonata con Lucarelli in sua presenza.

Aldo Grasso sul Corriere della Sera, nel suo "A fil di rete", ha scritto che domenica ha guardato Domenica in perché lo "incuriosiva Mara Venier che discuteva di una reazione verbale di Iva Zanicchi, come se tutto non fosse combinato o, quanto meno, prevedibile (se chiami certe persone si sa già come andrà a finire, vero signora Carlucci?). Domenica in come il Var di Ballando con le stelle, mah!". Questo commento non è piaciuto a Selvaggia Lucarelli, soprattutto nel passaggio in cui Grasso ha lasciato intendere che quello che è andato in onda, e quindi anche l'offesa di Zanicchi, fosse architettato. In merito a ciò Lucarelli ha scritto su Instagram: "E poi arriva sempre il miserabile di turno ad insinuare che le donnine pianifichino pollai e che ci sia pure un certo godimento premeditato nel farsi dare della tr**a in tv".