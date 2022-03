Iva Zanicchi si sposa di nuovo a 82 anni

Iva Zanicchi si sposa. All'età di 82 anni la cantante ha deciso di suggellare con il matrimonio la lunga storia d'amore con il compagno Fausto Pinna a cui è legata dal 1986. "L’ho proposto a Fausto apertamente, con il mio solito fare molto diretto" ha raccontato in un'intervista a Intimità: "Lui tentenna, io lo rassicuro dicendo che non ho alcuna intenzione di indossare l’abito bianco e il velo da sposa e lui mi mette a tacere con una risata. Ma io sono testarda e non escludo che possa davvero accadere, perché so bene come convincerlo".

Per Iva si tratta del secondo matrimonio: prima del produttore musicale, infatti, la cantante è stata sposata per 18 anni con Antonio Ansoldi, da cui ha avuto la figlia Michela. Anche Fausto Pinna, a sua volta, ha un divorzio alle spalle e proprio la circostanza di avere affrontato entrambi l'esperienza delle nozze, li aveva indotti a non considerare il grande passo tra i programmi imminenti. Ora però le priorità sembrano cambiate, almeno per l'Aquila di Ligonchio che ha già pensato alla Terrasanta e all'Egitto come mete del viaggio di nozze.

La storia d'amore tra Iva Zanicchi e Fausto Pinna

La relazione tra Iva Zanicchi e Fausto Pinna è iniziata poco dopo la fine del matrimonio fra la cantante e Antonio Ansoldi. Si sono conosciuti sul lavoro, ma non si sono mai sposati. "Credo nel sacramento del matrimonio, mi sono sposata in chiesa una volta. Potevo annullarlo ma non l'ho fatto. Io e il mio ex marito abbiamo un ottimo rapporto" raccontava tempo fa. E sul compagno che comunque ha sempre considerato suo marito: "Fausto è una persona allegra. In una coppia non bisogna mai annoiarsi, e io e Fausto ci divertiamo molto" ha ammesso: "Non l'ho mai tradito, ma gli altri uomini li guardo eccome. Lui una volta ci ha provato a tradirmi, ma io l'ho beccato subito, in Sardegna".

Oggi Iva e Fausto si amano come il primo giorno e anche sull'intimità la cantante non ha nascosto una persistente intesa di coppia: "Facciamo ancora l'amore perché fare l'amore fa bene alla vita. A qualunque età" ha confidato di recente.