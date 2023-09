Iva Zanicchi ricorda Berlusconi: "L'uomo più generoso mai esistito" e Toffanin scoppia in lacrime

Iva Zanicchi ha fatto commuovere Silvia Toffanin. È successo nell'ultima puntata di Verissimo in cui la cantante di Ligonchio ha voluto prendere un momento, durante l'intervista, per ricordare il suo amico Silvio Berlusconi. Tra un racconto di vita e l'altro, Iva, che attualmente sta affrontando un momento difficile a causa di una brutta operazione per una vertebra rotta e del tumore di suo marito, ha voluto spendere delle parole molto sentite in ricordo di Berlusconi e ha raccontato diversi aneddoti del loro rapporto.

"Voglio ricordare una persona a me molto cara, Silvio Berlusconi - ha esordito Iva -. Io ho voluto molto bene a Berlusconi, l'omelia ha omesso che era l'uomo più generoso e buono mai esistito e faceva tanta beneficenza. Era buono. Quando è mancato, mi è mancato un appiglio era questo lui per le persone. L'ultima volta che l'ho sentito mi chiama e mi fa: "Non sapevo che fossi una brava ballerina ma le barzellette le racconto meglio io". In passato mi sono sempre rivolta a lui e mi ha sempre aiutato".

Zanicchi, così, ribadisce il suo legame con Berlusconi e mette in imbarazzo Silvia Toffanin che, all'ascolto di queste parole di elogio, non riesce a trattenere le lacrime.

"Silvio, io ti ho stimato tantissimo" - ha poi concluso Iva, rivolgendosi direttamente al defunto Berlusconi. Ed è proprio in questo momento che Silvia Toffanin si è alzata dalla sua seduta, si è avvicinata a Iva e le ha dato un bacio, con le lacrime agli occhi, per ringraziare la cantante di questo dolce ricordo.

L'intervista, poi, si è concentrata sulla vita di Iva Zanicchi e sul suo rapporto con il marito malato di tumore ai polmoni a cui, Iva, sta sempre affianco e con cui spera di passare ancora tantissimo tempo insieme.