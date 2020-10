Iva Zanicchi: "Mio marito ha un tumore, mi è crollato il mondo addosso"

Iva Zanicchi parla per la prima volta a Verissimo del grave un problema di salute che ha colpito nei mesi scorsi il suo compagno Fausto Pinna: l'uomo ha un tumore. “Sono stati mesi molto duri, ma ora vedo la luce in fondo al tunnel”, confida commossa la canante.

Fausto Pinna ha un tumore

Ai microfoni del talk show di Canale 5, l'aquila di Ligonchio racconta che i problemi di salute sono arrivati in tempi di lockdown. “Durante il primo periodo di lockdown io e Fausto eravamo chiusi in casa e mi sono accorta che non stava bene. Sono riuscita a farlo ricoverare a Milano, convinta si trattasse di un problema al cuore, invece, si trattava di un tumore serio”.

La cantante, conosciuta oltre che per la sua voce per la sua simpatia travolgente e positività, aggiunge: “All’inizio mi è crollato il mondo addosso, ma poi abbiamo iniziato a lottare. Credo che la fiducia e la voglia di vivere e sconfiggere ogni malattia sia importante e utile. Fausto è una iena e insieme non abbiamo mai perso il buonumore e la voglia di ridere”. E aggiunge: “Credo che ne usciremo. Ora i marcatori tumorali sono azzerati”.

La stora d'amore tra Iva Zanicchi e Fausto Pinna

Iva Zanicchi e Fausto Pinna stanno insieme dagli anni Ottanta. Lui è da sempre la sua ombra. Noto produttore, la cantante ci si è messa insieme dopo la fine del matrimonio con Antonio Ansoldi (al suo fianco dal 1967 e il 1985). E se nel caso del primo matrimonio Iva stessa ha ammesso di essersi lasciata andare a qualche tradimento, nella relazione con Fausto no: con lui la storia è stata diversa.

I due si sono conosciuti sul lavoro, ma non si sono mai sposati. Eppure lei lo chiama 'marito'. "Non voglio sposarmi. Non è più il tempo - ha confessato in un'intervista del passato - Credo nel sacramento del matrimonio, mi sono sposata in chiesa una volta. Potevo annullarlo ma non l’ho fatto. Io e il mio ex marito abbiamo un ottimo rapporto". E ancora: "Fausto è una persona allegra. In una coppia non bisogna mai annoiarsi, e io e Fausto ci divertiamo molto. Non l’ho mai tradito, ma gli altri uomini li guardo eccome. Lui una volta ci ha provato a tradirmi, ma io l’ho beccato subito, in Sardegna".

In basso, una foto di Iva Zanicchi e del marito Fausto Pinna