Iva Zanicchi: "Io volgare per due barzellette sporche? La volgarità è un'altra cosa"

Iva Zanicchi? Non ci sta proprio a farsi chiamare volare. La cantante ed ex concorrente di Ballando con le Stelle, ospite di Silvia Toffanin, negli studio di Verissimo, ha voluto subito mettere le cose in chiaro con un'arringa in difesa della sua ironia che in tanti hanno definito fuori luogo, volgare e inadatta a una donna di più di 80 anni.

"Ho osato raccontare qualche barzelletta un po' audace e hanno detto che sono volgare ma io penso, sinceramente, che la voglarità sia un'altra cosa - ha affermato senza peli sulla lingua la Zanicchi -. Non voglio mettermi sul piedistallo ma penso che una barzelletta non faccia male a nessuno. La volgarità è altro, è la povertà, l'indifferenza, i giovani che non hanno un lavoro. Ma se tu racconti una barzelletta"

Così Iva si è tolta un sassolino dalla scarpa dopo la fine di Ballando con le Stelle, programma che le ha regalato un bel po' di popolarità ma che l'ha messa anche al centro di molte critiche. "Ormai ovunque vada hanno questa opinione di me - ha detto ancora Iva per poi fare un piccolo riferimento a un diverbio con Selvaggia Lucarelli - ma se ho mandato qualcuno a quel Paese con una battuta, chiedo scusa. In tante mi criticano dicendomi che dovrei vergognarmi alla mia età ma io non la penso così".

Poi Iva ha parlato della malattia di suo compagno Fausto, che è colpito dal cancro da diversi anni e che sta affrontando questa sfida con grande forza.

"Lui non mi fa mai pesare questa sua cosa, ha una forza fuori dal normale - ammette Iva -. Adesso sta benino, il tumore si è fermato, sta bene, speriamo resti così ma lui è l'unico caso al mondo, il suo tumore dai polmoni è andato al fegato, ha le metastasi, i medici lo portano come esempio. Lui ha una forza incredibile, mi dice sempre:" Io non muoio di tumore", lui è talmente convinto che ha convinto anche me. É una malattia gravissima ma ci si può curare, si può guarire ma bisogna volerlo perché la mente è importante".