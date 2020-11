Iva Zanicchi, visibilmente provata, pubblica un video dall'ospedale: "Sto male, ma grazie a tutti"

"Sono sempre all'ospedale e sono un po' in crisi, perché pensavo di andare a casa, invece mi è tornata la febbre e non mi lasciano andare". Comicia così l'ultimo video pubblicato su Instagram da Iva Zanicchi, 80 anni, ricoverata a Vimercate dal 9 novembre per combattere la sua battaglia contro il coronavirus. La cantante, risultata positiva nove giorni fa, appare visibilmente provata ma non perde la determinazione che la contraddistingue da sempre, figlia soprattutto dell'affetto dimostrato dai suoi sostenitori.

Iva Zanicchi in video: "Io in crisi per polmonite, ma medici fantastici"

"L'ospedale è bello - prosegue la cantante - Le stanze ariose, sono tutti molto carini e ti curano bene. Volevo salutare tutti, perché io una dimsotrazione così grande di affetto non l'ho mai ricevuta". E ancora: "Sono delusa perché ero convinta di andare a casa e invece ho ancora la polmonite. Tra due giorni vi rimando un messaggino e poi voglio presentarvi questi grandi infermieri e le persone che puliscono, che non sono l'ultima ruota del carro, anzi fanno sacrifici inenarrabili. Non fanno pipì durante il turno, non bevono".

Infine, un appello alal responsabilità dei signoli. "Riflettiamo tutti, mi raccomando fate attenzione, proteggetevi, non intasate gli ospedali. Speriamo di sentirci in questi giorni".

La lotta al coronavirus

Da giorni Iva racconta ai follower la sua battaglia contro il coronavirus. Una battaglia cominciata con l'isolamento in casa, ma il peggioramento delle condizioni ha reso necessario il ricovero. Al suo fianco - seppur non fisicamente, per ovvie ragioni anti-contagio - c'è il compagno Fausto Pinna, reduce da una battaglia contro il cancro che la coppia ha affrontato nei mesi scorsi: “All’inizio mi è crollato il mondo addosso, ma poi abbiamo iniziato a lottare - ha confidato Iva in una recente intervista - Credo che la fiducia e la voglia di vivere e sconfiggere ogni malattia sia importante e utile. Fausto è una iena e insieme non abbiamo mai perso il buonumore e la voglia di ridere”. E insieme affronteranno anche questa lotta.