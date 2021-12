La confessione di Ivan Gonzalez: "Ogni volta che vado con una donna sto male"

Ivan Gonzalez si apre come mai aveva fatto finora e fa delle rivelazioni privatissime. Il modello spagnolo, che ha partecipato alla scorsa edizione del Gf Vip, parla in un'intervista a Mtma della sua vita intima e racconta le difficoltà che prova con le donne: "Tutte le volte che vado con una donna lo scoprono anche gli altri perché faccio cose particolari. Ogni volta che lo faccio - spiega - il giorno dopo mi sento male. Mi prudono tutte le parti del corpo e scrivo alla ragazza con cui sono stato per sapere se a lei va tutto bene. Consulto il mio medico e mi faccio un film che esiste solo nella mia testa".

Una forma di ansia e ipocondria che lo assale non soltanto sotto le lenzuola: "Mi insapono le mani dalle 15 alle 20 volte al giorno - continua Gonzalez - Ogni volta che faccio una serie di pesi vado poi a lavarmi le mani. Chi si allena con me dice che non sono a posto con la testa. Però non riesco a non farlo. Pensate che mi pulisco attentamente anche l'interno tra le dita e le unghie per disinfettarle". Difficoltà importanti che vorrebbe superare una volta per tutte, soprattutto in vista del futuro, dove si proietta con un figlio: "Mi piacerebbe avere un figlio, ma anche su questo ho mille dubbi che non mi lasciano libero. Questa domanda mi gira in testa e non smetto di pensarci: 'Riuscirò a diventare padre?'. Spero non ci siano problemi in questo".

Chi è Ivan Gonzalez: lavoro e vita privata

Modello e personaggio televisivo, Ivan Gonzalez è nato a Jerez De La Frontera (Spagna) il 17 gennaio 1992. Ha iniziato a lavorare nella moda da giovanissimo anche per grandi marchi come Diesel e Stone Island. Attualmente è anche un influencer da oltre un milione di follower su Instagram. E' stato corteggiatore e tronista a 'Mujeres y Hombres' e concorrente di 'Supervivientes', versioni spagnole di 'Uomini e Donne' e 'L'Isola dei Famosi'. E' stato tentatore a Temptation Island Vip nel 2018 - dove era molto vicino a Valeria Marini - mentre nel 2020 ha partecipato al Grande Fratello Vip.

La sua vicenda famigliare non è delle più serene: la madre si è rifatta una vita a Siviglia con un uomo che non è il padre di Ivan e lo ha affidato ai nonni Victoria e Juan. Una volta diventato maggiorenne il ragazzo ha voluto incontrare il padre biologico con cui oggi non ha alcun rapporto. Quanto alla sua vita sentimentale, oggi il modello è single dopo la fine della sua storia d'amore con Sonia Pattarino, conosciuta grazie al programma 'Uomini e Donne' in cui ha partecipato come tronista.