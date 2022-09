Ivan Zazzaroni, scivolone sessista in diretta tv: "Sei cresciuta tantissimo davanti"

Ivan Zazzaroni è stato protagonista di un commento sessista in diretta tv che non è passato inosservato. Il giornalista, direttore del Corriere dello Sport e condutore tv, noto al pubblico per essere stato uno degli storici giudici di Ballando con le stelle, si è fatto scappare una frase inopportuna nei confronti di una sua collega durante una diretta tv. In occasione della trasmissione "Il bello del calcio", in onda su TeleVomero, un'emittente napoletana, Zazzaroni ha rivolto un commento sessista alla sua collega conduttrice Claudia Mercurio riferendosi alla sua crescita non solo professionale ma anche, e soprattutto, del suo seno.

"Ti ringrazio, sei cresciuta tantissimo, anche davanti mamma mia", sono queste le parole pronunciate dal giornalista che, nel pronunciarle, ha anche mimato di riferirsi al seno della conduttrice che, secondo lui sarebbe cresciuto molto da quando si sono consociuti. Una frase che non ha trovato il favore di tantissimi e che ha provocato una risata imbarazzata nella diretta interessata che non sembra aver preso bene le parole del collega.

Non è la prima volta che Zazzaroni fa scivoloni di questo tipo. Il conduttore, infatti, durante l'edizione del 2020 di Ballando con le stelle era stato accusato da una delle ballerine professioniste, Anastasia Kuzmina, di aver rivolto commenti offensivi nei suoi confronti.