Ivana Mrazova cade (rovinosamente) sulle scale durante una Stories: il video è virale

Piccolo incidente per Ivana Mrazova. La modella ceca, ex concorrete del Grande Fratello Vip e fidanzata di Luca Onestini, è caduta rovinosamente per le scale mentre stava registrando una Instagram Stories. Non avendo riportato conseguenza, la splendida 28enne ci ha scherzato su con i suoi follower (oltre un milione). E il video ha fatto presto il giro della rete, diventando virale su Instagram. "Non fate mai le storie sulle scale", ha poi scherzato, spiegando che le è scivolato un piede.

Ma che fine ha fatto Ivana? Tuttora legata ad Onestini, l'ex tronista conosciuto proprio nella Casa del Gf, si trova al momento in Italia e, precisamente, a Cesenatico insieme alla sua dolce metà. Tra i due l'amore prosegue a gonfie vele. L'amore è scoppiato nel 2017 e da allora i due sono inseparabili, tanto che negli ultimi tempi si era parlato di nozze in vista e dell'ambizione di metter su famiglia. Progetti d'amore sicuramente rimandati - nel caso delle nozze a seguito dell'emergenza coronavirus - ma certo non accantonati.