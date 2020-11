"Stefano D'Orazio se n'è andato in modo crudele", Ivana Spagna scoppia a piangere in diretta

Continuano gli omaggi televisivi a Stefano D'Orazio, musicista ed ex batterista di Pooh venuto a mancare venerdì sera e di cui si sono celebrati oggi i funerali a Roma. Tra gli ultimi programmi a ricordarlo, è stato questa mattina 'Storie Italiane' di Eleonora Daniele in onda su Rai Uno.

Diversi gli ospiti che si sono susseguiti in studio. Tra questi Enrica Bonaccorti, che ha raccontato tutto il suo sconcerto nell'apprendere la notizia. "Stavo scorrendo tra le notizie su google - ha confidato - Trovo questa cosa e non ci credo, tanto che sono andata a cercarla. Ho detto: “O è una bufala o uno scherzo, anche di Stefano magari”".

Le lacrime di Ivana Spagna

Altrettanto scossa Ivana Spagna, tra le ospiti più frequenti del programma mattutino, che si è lasciata andare alle lacrime in diretta. "Io non sapevo che fosse mancato in un modo così crudele. Non avere nemmeno l’abbraccio della moglie e dei figli… E’ una cosa terribile, non ci posso pensare".

La morte di Stefano D'Orazio

Stefano D’Orazio è scomparso venerdì 6 novembre 2020 all’età di 72 anni. Nel comunicato diffuso dalla famiglia sono state chiarite le circostanze della morte del batterista dei Pooh che, malato da qualche tempo e perciò ricoverato da una settimana presso la struttura Columbus del Policlinico Gemelli di Roma, è stato colpito dal Covid. "Stefano - spiegano i familiari - era in via di guarigione da una patologia che stava curanto da circa un anno e al lavoro su alcuni progetti che gli stavano molto a cuore, quando è risultato positivo al Covid che ha compromesso irrimediabilmente il suo stato di salute".