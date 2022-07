Ivana Trump, la morte a nove mesi dalla scomparsa di Rossano Rubicondi

Ivana Trump è morta ieri sera all'età di 79 anni, a renderlo noto sono stati i suoi familiari con un comunicato in cui però non si faceva cenno alle cause della morte. Una donna che è stata spesso al centro dell'occhio del ciclone per il suo matrimonio con Donald Trump dal quale sono nati tre figli: Donald jr, Ivanka ed Eric.

Com'è morta Ivana Trump

A rendere noto il motivo della morte è stato il giornale TMZ, che spiega come un infarto l'abbia colta all'improvviso. "Nostra madre era una donna incredibile, una forza nel mondo degli affari, un'atleta di livello mondiale, una bellezza radiosa e una madre e un'amica premurosa" si legge nel comunicato.

"Era una sopravvissuta - si legge ancora - È fuggita dal comunismo e ha abbracciato questo Paese. Ha insegnato ai suoi figli la grinta e la durezza, la compassione e la determinazione. Mancherà molto a sua madre, ai suoi tre figli e ai suoi dieci nipoti".

La storia di Ivana Trump

Ivana Marie Zelní?ková, questo il suo nome prima di sposarsi, è nata in Cecoslovacchia, ora Repubblica Ceca. Negli anni '70 emigrò dalla Cecoslovacchia comunista grazie al passaporto austriaco ottenuto dopo aver sposato un suo conoscente austriaco, Alfred Winklmayr. Prima si trasferì in Canada e poi negli Stati Uniti, dove, pochi anni dopo il suo arrivo nel 1977, sposò Donald Trump.

Dal loro matrimonio sono nati tre figli Donald jr, Ivanka ed Eric. I due sono stati sposati fino al 1992, sono stati una della delle coppie più in voga della New York anni '80 e Ivana ha seguito attivamente l'attività del marito e ha collaborato alla costruzione di alcuni progetti importanti come la Trump Tower di New York e il casinò di Atlantic City, il Trump Taj Mahal.

Il divorzio della coppia non fu dei più tranquilli e le prime pagine di giornali e tabloid ne parlarono per settimane: la separazione avvenne dopo un lunghissima battaglia legale a causa della relazione di Trump con Marla Maples, che è poi diventata sua moglie (fino al 1999). Ivana dopo Trump si è sposata con l’imprenditore Riccardo Mazzucchelli nel 1995, ma la loro unione durò solo due anni. Nel 2008 però ecco che convola a nozze con Rossano Rubicondi, dopo sei anni di fidanzamento, i due avevano ben 23 anni di differenza.

La storia d'amore con Rossano Rubicondi

Un amore travagliato ma puro, i due infatti sono rimasti grandi amici e confidenti e alla morte di Rossano Rubicondi Ivana ha sofferto moltissimo. È stata lei a pagare per i suoi funerali negli Stati Uniti e aveva deciso di tenere metà delle ceneri dell'uomo.

Nel 2018 avevano mostrato al mondo che il loro era un legame d'affetto, nonostante le incomprensioni e la separazione, esibendosi a Ballando con le stelle. I motivi della separazione come spiegò Ivana erano dovuti soprattutto alla distanza: "La relazione a distanza davvero non funziona. Ci siamo divertiti e siamo amici. La separazione è stata amichevole". I due si consideravano famiglia.

Durante una puntata di Domenica In dedicata in parte al ricordo di Rossano, Mara Venier lesse un messaggio scritto da Ivana e inviato alla conduttrice: "Cara Mara, grazie di cuore per ricordare oggi nel tuo programma il nostro Rossano. Voglio mandare un messaggio pieno di affetto ai suoi genitori. Mi sento molto fortunata per aver vissuto con lui vent'anni, vent'anni di amicizia e matrimonio. Anche noi abbiamo avuto la nostra parte di alti e bassi, come tutti, ma siamo sempre stai amici tanto da proteggerci l uno con l'altro".

Il ricordo dei figli

Dopo il comunicato Ivanka e Eric hanno voluto ricordare la mamma anche con dei post sui social, in particolare Twitter. Entrambi hanno scelto una foto con lei da piccoli. Biondissimi e sorridenti, così vogliono ricordarla. Ivanka ha poi aggiunto un pensiero dolce: "Ho il cuore spezzato per la morte di mia madre. Mamma era brillante, affascinante, appassionata e terribilmente divertente. Ha vissuto la vita al massimo, senza mai perdere l'occasione di ridere e ballare".