Ivana Trump: la causa della morte non è l'infarto

Ivana Trump è stata trovata morta nel suo appartamento di Manhattan il 14 luglio. L'infarto era sembrato, in un primo momento, la causa della morte, ma l'autopsia ha stabilito che è stata invece una caduta dalle scale, a renderlo noto è stata l'Abc riportando i risultati dell'esame medico.

Le cause della morte di Ivana Trump

Non infarto quindi, ma un incidente domestico dietro la morte della 73enne che quindi non avrebbe avuto neanche il tempo di chiamare i soccorsi, vista la repentinità della caduta. Secondo quanto raccontato al Post da un amico di Ivana, Zach Erdem, da tempo lei soffriva di dolori alle gambe che le impedivano di uscire di casa, se non per rare eccezioni. "Odio andare dai dottori, mi ammalo di più quando ciò vado" sembrerebbe aver detto, scherzando, Ivana Marie Zelní?ková.

La paura di uscire e il dolore per Rossano Rubicondi

Ad avallare il racconto di Erdem anche la migliore amica di Ivana, Nikki Haskell, che a Page Six ha spiegato quanta paura del covid avesse la donna. "Lei era terrorizzata all’idea di prendere il virus. Si concedeva soltanto una passeggiata da casa sua ad un ristorante della porta accanto" ha ricostruito Haskell. L'amica di Ivana ha anche spiegato che l'ex moglie di Trump aveva in programma un viaggio: “Domani (ovvero il 15 luglio, ndr) sarebbe partita per St. Tropez. Questo sarebbe stato il suo primo viaggio lontano dalla pandemia. Aveva paura di contrarre il virus".

Ad incidere sulla chiusura di Ivana in sé stessa anche la prematura scomparsa dell'ex marito Rossano Rubicondi, avvenuta 9 mesi fa. Una perdita che l’ha “estremamente devastata”, ha sottolineato la produttrice. Il suo viaggio a St. Tropez sarebbe stato il suo ritorno ufficiale nel mondo. “Non vedeva l'ora di andare in Europa... Ci siamo divertite così tanto con Ivana sulla barca. Era la mia migliore amica”, ha concluso tra le lacrime la donna.