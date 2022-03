Ivano Marescotti ha sposato la sua ex allieva di 27 anni più giovane

Ivano Marescotti si è sposato. Sabato 26 marzo 2022 l'attore 76enne di Villanova di Bagnacavallo e la compagna Erika Leonelli, sua ex allieva di 27 anni più giovane di lui, hanno celebrato il loro matrimonio all'Ecomuseo delle erbe palustri di Bagnacavallo (Ravenna) dove sono custoditi tanti dei vecchi manufatti in erba palustre intrecciati a mano dal padre di Marescotti.

La cerimonia si è celebrata in dialetto romagnolo e, come da antica tradizione, il presidente del museo ha regalato loro un dono speciale: una ‘sporta’ in erba palustre con all’interno pane, che rappresentava il necessario, il sale, che rappresentava l’ingegno, e il vino, che rappresentava il 'di più'.

La storia con Erika Leonelli, come ha spiegato lo stesso Marescotti in un'intervista di qualche tempo fa, è iniziata nel 2017: la 48enne, oggi responsabile affari legali di un'azienda della città romagnola, era sua allieva al Tam, (Teatro Accademia Marescotti), la scuola di teatro che lui ha fondato a Marina di Ravenna. Per Marescotti si tratta del terzo matrimonio, per Leonelli il primo.

All'inizio di febbraio, Ivano Marescotti ha comunicato il suo addio alle scene per dedicarsi completamente proprio alla scuola Tam: "Seguendo l'esempio di Jack Nicholson che a 73 anni s'è ritirato dalle scene (si deve pur avere un modello) per godersi la vecchiaia, comunico che mi ritiro dalle scene e non faccio più l'attore", aveva annunciato.