Le ultime immagini di Ivano Marescotti, prima della morte

Un mese prima della morte, gli ultimi pensieri di Ivano Marescotti, scomparso domenica per un tumore alla prostata, erano dedicati al teatro. Ad inizio marzo è nata infatti l'Accademia Marescotti. Un progetto arrivato come degna conclusione di un lungo percorso didattico organizzato dall'attore ravennate in collaborazione con il Circolo degli attori.

Guardava al futuro Marescotti, prima che il tumore lo strappasse alla vita. A novembre sarebbe dovuta partire l'intera struttura didattica dell'Accademia, mentre proseguiva il lavoro della Compagnia Teatrale “Baccano”, fondata proprio da lui e dalla moglie Erika Leonelli, e mentre la coppia progettava una serie di attività culturali all’interno della nuova Associazione Accademia del Baccano.

“E’ un progetto impegnativo e ambizioso - aveva commentato l’attore ravennate - ma poter offrire al luogo dove sono nato opportunità sociali e culturali legate alla mia esperienza di attore mi gratifica molto. Spero davvero che diventi un luogo che offra valore, crescita e gioia alle persone che parteciperanno alle attività”.

“Stiamo lavorando sul territorio - aveva fatto eco Erika, presidente dell’associazione “Accademia Baccano”- per attivare e dare valore alle energie locali che si occupano di cultura a vario titolo, offrendo spazi per lo svolgimento di iniziative pubbliche, oltre a organizzare ulteriori offerte per la formazione attoriale a carattere nazionale. L’associazione infatti, come da statuto, si propone di promuovere l’arte, la cultura del teatro, l’incontro fra tradizioni artistiche senza dimenticare quella parte fondamentale che riguarda le attività per il benessere bio-psico-sociale dell’individuo, la crescita intellettuale, creativa, etica attraverso lo studio, la ricerca, la divulgazione e l’utilizzo di metodologie naturali di approccio complessivo della persona e miglioramento della qualità della vita. Con l'intento di salvaguardare la posizione acquisita nel territorio, continueremo a mantenere viva la collaborazione con le istituzioni ravennati e con il Circolo degli attori, con i quali è decollata l'esperienza di Tam, che cogliamo l'occasione di ringraziare".

