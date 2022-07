Ivano Monzani torna al lavoro, ma è assediato dai ragazzi per i selfie. Il video

E' un duro lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. Parliamo di quello di Ivano Monzani, professione addetto alla sicurezza ai concerti, che però è diventato (pur non volendo) una star su TikTok dopo la viralizzazione di alcuni video in cui è apparso. Ed è per questo che, una volta tornato sul posto di lavoro ieri sera, quando cioè il suo viso era ormai noto in tutta Italia, è stato letteralmente assaltato dai ragazzi presenti e desiderosi di immortalarsi in un selfie con lui.

A raccontare quanto accaduto ieri sera sono alcuni video condivisi, anche in questo caso, sempre su TikTok. Nelle clip, vediamo un gruppo di ragazzi vedere Ivano vicino alle transenne di un concerto e corrergli incontro chiedendo una foto insieme. Lui, sorridendo, accetta e poi lascia intendere di non meritare tanta attenzione "Ma porca put*ana", dice lasciando cadere le braccia.

A quegli stessi ragazzi, Ivano prova a giustificare quelle espressioni che lo hanno reso virale in occasione del concerto Love Mi in Piazza Duomo (per chi non avesse seguito: il bodyguard è stato immortalato mentre disprezza i volgarissimi brani del rapper Paki, diventando così apripista di ututti coloro che disprezzano la musica rap e trap più spinta). "La faccia che ho fatto l'ho fatta perché le ragazze davanti a noi... che le abbiamo aiutate......", prova a spiegare l'uomo, che però viene interrotto dall'abbracio entusiasta dei fan.

Chi è davvero Ivano Monzani

Divenuto stella nel giro di 24 ore, Ivano è un grande della musica Rock, Hard rock, Heavy metal, insomma non ascolta Rap, Trap o Pop. Sulla sua bacheca Facbook condivide i videoclip di Ozzy Osbourne, Queen of the stone Age, Depeche Mode, Janis Joplin, The Who, Amy Winehouse, Queen. Un genere totalmente diverso da quello di Paky e degli artisti apprezzati dai giovani in questo momento, non viene dunque difficile capire il perché del suo disappunto a Love Mi.