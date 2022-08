J-Ax compie 50 anni: la rara foto con il figlio per il suo compleanno (e gli auguri di Fedez)

Cifra tonda per j-Ax. Il rapper oggi compie 50 anni, come scrive lui su Instagram è un "compleanno importante". In occasione di questo traguardo J-Ax ha scritto un post su Instagram in cui ha raccontato cosa farà oggi: passerà la giornata in compagnia delle persone che più ama, suo figlio e la famiglia. È anche l'occasione per mostrare di nuovo il suo bambino, le foto di Nicolas sono molto rare.

"Mi dicono che questo sia un compleanno importante. Lo passerò a giocare con la crew che vedete nella foto. Poi dopo averli messi a letto, andrò a suonare. Ho tutto quello che mi serve", un bilancio positivo per il cantante che nell'anno dei 50 ha anche fatto pace con Fedez. E proprio in riferimento ai torti subiti, alle liti e alle discussioni adesso Alessandro Aleotti ha una visione diversa: "Una volta pensavo che essere felice fosse il risultato del vendicarsi dei torti subiti. Oggi provo solo una grande gratitudine. Sono grato alla mia famiglia, ai miei amici e a quel pezzo importante d’Italia che mi ha permesso di essere J.Ax per tutto questo tempo, parlo di voi". A conclusione del messaggio poi un "Grazie davvero mother***kers. E la torta a me".

Fedez non ha perso l'occasione di fare gli auguri al suo amico ritrovato e così nelle storie ecco che compare una loro foto insieme, dove i due sono stretti in un caldo abbraccio. La loro reunion sul palco di Love Mi, il concerto organizzato in piazza Duomo, ha fatto sognare i fan del duo che ha pubblicato hit come "Senza Pagare" e "Italiana". Un riavvicinamento, il loro, che è nato poco prima che Fedez scoprisse di avere un tumore neuroendocrino al pancreas. Un ritorno al passato, che però guarda solo al futuro e non vediamo l'ora di scoprire se, e cosa, hanno in progetto.