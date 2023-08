J-Ax: "Fedez frainteso e provocato. Ecco perché litiga con tanti amici"

Tra i protagonisti dell'estate 2023 grazie al successo del tormentone Disco Paradise cantato con Fedez e Annalisa, per i concerti degli Articolo 31, ma pure per il litigio a distanza con Paolo Meneguzzi: J-Ax affronta tutti gli argomenti più "caldi" che lo riguardano in questo periodo nell'intervista rilasciata al Corriere, compreso quello anagrafico che gli conta 51 anni compiuti lo scorso 5 agosto e che gli fa commentare "dopo i 50 non c’è niente da festeggiare, raga. Meglio fare finta di niente".

Anche l'amicizia rientra tra i temi del dialogo: il rapper, infatti, ha ritrovato la serenità con Jad e Fedez dopo dei litigi, risultato del tempo che passa e lascia un insegnamento. "È una roba che ti insegna la vita, ci pensi a mente fredda, quando passa del tempo", ha premesso: "Ma con Jad quel che è successo è stato che a un certo punto non ci sopportavamo più, dopo una decina d'anni con gli Articolo31 avevamo passato troppo tempo chiusi insieme in un furgone. Con Fede forse non avevamo abbastanza empatia per vedere due punti di vista diversi, entrambi feriti. Ancora adesso io penso di aver avuto ragione e così lui, ma ci siamo visti con gli occhi dell'altro". E a proposito di Fedez che di recente è stato al centro dell'ennesima lite con Luis Sal con cui era amico e socio nel podcast Muschio Selvaggio, J-Ax ha spiegato perché, secondo il suo punto di vista, Fedez a un certo punto arrivi a discutere e interrompere i suoi rapporti con le persone.

"Premesso che non sono sempre d'accordo con le scelte che fa, voglio spezzare una lancia in suo favore: a volte è molto frainteso e provocato", ha affermato: "Se fossi io in una situazione in cui tutti cercano engagement provocandoti, passerei il tempo a fare robe tipo quella con Meneguzzi, mentre lui tante cose le lascia passare. Sembra che tutto quel che fa non vada bene, ma il fatto è che in Italia ti perdonano tutto tranne il successo". Cosa apprezza del carattere di Fedez? "È molto estremo: estremamente cattivo, estremamente buono, affettuoso o scostante. E a me queste robe piacciono", ha risposto il rapper, "È una persona che vive secondo le sue regole, un po’ un anarchico, ma anche un imprenditore molto intelligente".

La lite con Paolo Meneguzzi

Riguardo alla sua lite con Paolo Meneguzzi che ha definito Disco Paradise una marchetta e l'estate pop 2023 deprimente, J-Ax ha raccontato che all'inizio rispondere alla provocazione è risultato divertente, ma poi ha prevalso la riflessione sul fatto che negli ultimi anni "c'è risentimento verso la musica che va e penso che anche altri siano stanchi di sentirsi dare del fallito quando non azzecchi il pezzo e del marchettaro quando imbrocchi la hit. Ho sempre l'impressione che ci siano i vecchi che dicono ai giovani che la loro musica fa schifo, penso anche a Samuele Bersani". Il riferimento è al cantautore che ha pubblicato un post sull'autotune usato da Sfera Ebbasta: "Bersani per me è uno dei più grandi, però partire dal fatto che si è staccato l’autotune a Sfera Ebbasta per dire che fa schifo è un discorso ignorante perché l'autotune nella trap è un effetto che va usato in un certo modo" ha detto a propostio Ax: "Tecnicamente, per renderlo bene, bisogna stonare apposta. Sfera è uno dei più bravi a usarlo e Bersani queste cose le dovrebbe sapere".