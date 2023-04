Jack Nicholson irriconoscibile: parlano gli amici, apprensione per le sue condizioni

Dopo un anno e mezzo di silenzio, compresa l'assenza assoluta da qualsiasi tipo di evento mondano, Jack Nicholson torna mostrarsi in pubblico. E le immagini fanno il giro del mondo. Nelle foto pubblicate dal Daily Mail, dove indossa un t-shirt arancione e dei calzoni di una tuta da ginnastica, l'attore 85enne appare infatti molto trasandato, con la barba incolta e un atteggiamento così confuso da tenere il pubblico col fiato sospeso. Immagini preoccupanti così come preoccupati sono gli amici del divo di Hollywood, protagonista di pellicole storiche come Shining e Qualcuno volò sul Nido del Cuculo.



L'ultima volta che Nicholson era stato visto in pubblico è stato in occasione dell'autunno 2021, dopodiché si è letteralmente chiuso in casa: una villa di Beverly Hills grande 300 metri quadri sulle colline di Hollywood, acquistata dall'amico Marlon Brando per 5 milioni di dollari. Alcuni dei suoi amici, preoccupati, hanno spiegato di temere che l'attore premio Oscar faccia la fine di Marlon Brando, ossia morire da solo: il timore di chi lo conosce bene è che "lo spirito del luogo" stia influenzando la sua "involuzione sociale". "Gli amici di Jack fanno paragoni. Il figlio Ray lo va a trovare, ma pare sia rimasto il suo unico contatto col mondo", si legge sulle riviste. Tra le altre voci, inoltre, era circolata anche quella che soffrisse di demenza senile. Di fatto l'attore ha smesso di recitare nel 2013 e si diceva che la scelta dipendesse da alcuni suoi problemi di memoria: non riusciva più a ricordare le battute.

