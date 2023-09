Jack Vanore: "Quando scoprii di essere malato Maria e Raffaella mi sono state vicino"

Corteggiatore, tronista e infine opinionista. Jack Vanore è senza alcun dubbio uno dei volti più amati di sempre di Uomini e Donne, anche se tre anni fa lasciò il programma e da allora non si vede in tv. Oggi lavora nell'azienda di famiglia e per la prima volta parla del motivo che lo ha portato a prendere questa decisione: "Non sono stato bene, mi è stata diagnosticata una patologia autoimmune - spiega a Fanpage - Preferisco non scendere troppo nei dettagli, ma a causa di questo problema di salute ho dovuto fermarmi".

Da parte di tutto il gruppo di lavoro di Uomini e Donne c'è stata la massima solidarietà. A stargli vicino sono state soprattutto Maria De Filippi e Raffaella Mennoia, a cui è stato legato sentimentalmente: "Sono sempre stati molto presenti mentre affrontavo questo problema, che tanto piccolo non è stato - ricorda - Hanno capito subito l'importanza del mio stop. In questi momenti si vedono i veri amici, le persone che tengono a te e posso garantire che Maria e Raffaella mi vogliono bene. Questa patologia mi ha costretto a cambiare vita". Non è stato semplice per lui lasciare la tv, ricominciare, ma tutto quello che è successo assicura che è stato la sua "più grande fortuna".

Come sta oggi

Fortunatamente la malattia è stata scoperta per tempo, racconta ancora Jack Vanore: "La mia è una situazione che sarebbe potuta diventare complicata, ma ci sto lavorando e sta andando in regressione. È sotto controllo. Devo dire che oggi sto bene. Ho ripreso a fare sport, a lavorare, a fare tutto. Meglio di prima. Mi sento una persona sana al 100%. Non mi sono mai voluto pronunciare sui social, perché è un argomento troppo delicato - spiega - Riconosco di essere fortunato per tantissime altre cose e, fino a oggi, non me la sono sentita di affrontare questo argomento pubblicamente".

Il rapporto con Raffaella Mennoia

Con Raffaella Mennoia è rimasto un bel rapporto di amicizia. Fu lui a cercarla durante la pausa estiva del suo trono (quando ancora non aveva scelto nessuna) e piano piano si innamorarono. Oggi ancora si sentono: "Per me è una persona importantissima. Io non rinnego mai le mie ex fidanzate. In tutte le mie relazioni importanti ho sempre mantenuto un rapporto di amicizia, perché comunque c'è stato un sentimento vero, anche se non si è evoluto. Con Raffaella siamo amici, è una persona che mi fa piacere sentire e che sento". Nessun programma sul futuro, ma quando parla di tv non nega: "Mi piacerebbe tornare a Uomini e Donne".