Jacqueline compie 23 anni, ringrazia tutti tranne la madre Heater Parisi. Tra le due ancora un rapporto teso

Oggi Jacqueline Luna Di Giacomo, secondogenita di Heater Parisi, compie 23 anni. La ragazza su Instagram ha condiviso una lunga riflessione in cui ha parlato della sua vita e delle sue fragilità. Ha ammesso di aver avuto bisogno del confronto del papà al quale ha chiesto: "Papo ho bisogno di uno dei tuoi discorsi motivazionali". E lui prontamente le ha "ricordato che nella vita non devo niente a nessuno se non a me stessa". "Spesso sono io a buttarmi giù senza motivo - ha spiegato Jacqueline -, mi sento incapace o addirittura vuota, con nulla da offrire. E sento di andare a rallentatore rispetto al mondo che ho intorno. Poi riesco a uscire da questa bolla e darmi una pacca sulla spalla anziché un pugno, e capire che è il mondo ad andare troppo veloce. E non c’è nessuna gara con gli altri".

"La gara sarà sempre e solo con me stessa, per dimostrare a quella bimba nella foto che lei vale, e che lei è speciale per quello che è. Ho una vita per dimostrarmelo. È bello farlo piano piano, andando su, giù giù, e poi tornando su. Non c’è fretta. Voglio fare cose giganti, perché dentro ho un mondo che vorrei condividere con voi. E lo farò", ha scritto ancora.

"Grazie a chi mi dimostra affetto incondizionato pur conoscendomi solo da uno schermo, e grazie anche a voi antipatici, perché mi ricordate di come non vorrò mai diventare. Oggi lo dedico a tutte quelle persone che si sentono ferme, e ai miei fellow pesci anime sensibili... Che vita di pianti e risate noi eh. Grazie per l’amore, mi arriva tutto tutto".

A farle gli auguri su Instagram anche il suo fidanzato, il cantante Ultimo che ha condiviso alcune foto di loro insieme andando così a smentire le voci che li vedrebbero in crisi o peggio ancora già separati.

Jacqueline e la relazione con Heater Parisi

È evidente che nella sua riflessione non è mai citata la madre, Heater Parisi. Che tra le due non ci fosse un rapporto semplice era noto, impossibile dimenticare quando Jacqueline mentre la madre era ospite a Live non è la D'Urso su Instagram scrisse "Perché non chiedete dove sono le altre due figlie?" taggando proprio Barbara D'Urso. Parisi adesso vive ad Hong Kong con il compagno, Umberto Maria Anzolin, e le loro due figlie, ma la ballerina ha avuto oltre a Jacqueline un'altra figlia Rebecca, avuta con il primo compagno Giorgio Manenti. O quando su Instagram, pochi giorni dopo quel messaggio, rispose alle numerose critiche che le piovvero addosso e dichiarò che se avesse voluto ottenere visibilità "starei già in televisione a levarmi qualche sassolino dalla scarpa". "Ho fatto una semplice domanda sul mio profilo Instagram, una semplice domanda molto onesta. Come tu ovviamente non sai ho vissuto 3 anni ad Hong Kong con mia madre e nel 2013 sono tornata in Italia", aveva replicato a un utente.

In merito al suo cercare fama aveva anche aggiunto: "Sto studiando recitazione in America appunto perché qui posso respirare e non essere perseguitata dalla fama di mia madre. Il fatto che tu pensi che stia cerando lei per avere luce fa capire quanto tu possa non conoscermi. Le tue parole non mi toccano, l'unico motivo per cui rispondo è perché hai detto una marea di assurdità".

"Pensi che sia felice vedendo tutti gli articoli di giornali riguardanti mia madre? Sono una figlia di 19 anni e ho tutto il diritto di parlare. Accetto le conseguenze in silenzio, ma non mi venire a dire che faccio tutto questo apposta per visibilità" aveva aggiunto ancora la ragazza.

Non è quindi difficile capire il perché Jacqueline non abbia neanche menzionato la madre nella sua riflessione, a differenza del padre che in più occasioni ha definito il suo eroe.