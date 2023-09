Jacqueline Luna Di Giacomo: le foto con Ultimo al tramonto e la bellissima dedica d'amore

Jacqueline Luna Di Giacomo e Niccolò Moriconi, Ultimo, vivono il loro amore in modo molto discreto sui social. Non sono molte le foto o le storie in cui si mostrano insieme e quando lo fanno i fan del cantautore romano ne sono entusiasti.

Oggi, dopo settimane e settimane in cui la coppia era assente dai social, Jacqueline ha condiviso due bellissime foto di loro due al tramonto in un campo di girasoli. "L’Amore non è un gigante cuore rosso - ha scritto Di Giacomo -. È sfumature di colori che cambiano continuamente forma. Non è solo risate a letto ed occhi lucidi, è anche sguardi e silenzi che col tempo si imparano ad ascoltare e rispettare. È regalare una parte di sé senza pretendere nulla in cambio". E ancora: "È percorrere questo strano viaggio insieme, dando spazio al nostro crescere, imparando a far camminare mano nella mano tutte le future versioni di noi… Mi hai insegnato questo tu". Parole dolcissime e bellissime che non possono non far emozionare. A marzo era circolata la notizia che i due si fossero lasciati, ma il cantautore prontamente condivise una smentita.

Ultimo e Jacqueline si sono innamorati nel 2020 e le immagini di lei che salta, canta e balla ai concerti del tour estivo 2022 di Ultimo sono diventati virali sul web. Per il cantautore si tratta della seconda storia più importante dopo quella che ha avuto con Federica Lelli, ragazza romana estranea al mondo dello spettacolo, alla quale è stato molto legato e che hanno ispirato la canzone I tuoi particolari: brano che nel 2019 lo aveva portato vicino alla vittoria di Sanremo.