"Falsi migliori amici di Jannik solo per un like in più": lo sfogo di Volandri ct della nazionale di tennis

"Sui social mi hanno attaccato dicendo che portavo jella perché avevo detto che avrebbe vinto. Poi si sono ricreduti", ha dichiarato Adriano Panatta al settimanale Chi parlando di Jannik Sinner. Il 22enne ha infatti battuto Daniil Medvedev vincendo gli Australian Open a Melbourne e questa vittoria ha segnato l'inizio di un nuovo capitolo della storia del tennis italiano.

Per analizzare il 'caso Sinner' il magazine ha intervistato Panatta, grande campione ed ex capitano della Nazionale, e l'attuale capitano degli azzurri Filippo Volandri, due figure fondamentali per il tennis italiano e che conoscono Jannik. Pensando al futuro sono entrambi molto cauti e concordano sul fatto che adesso il 22enne ha molta più consapevolezza e che giocherà come uno dei "favoriti", ma questo non vuol dire che "dobbiamo pensare che da ora tutti gli Slam li vincerà Sinner".

"Improvvisamente alcuni sono diventati i suoi migliori amici"

Impossibile poi non fare una riflessione sul carico mediatico che Jannik si troverà ad affrontare nei prossimi mesi. Già solo la richiesta di Amadeus di partecipare al Festival come ospite d'onore ha suscitato molte critiche, così tante che Amadeus ha dovuto fare un passo indietro. "Credo che Jannik possa gestire serenamente la pressione mediatica. Non penso possa rischiare una sbornia di popolarità. È un ragazzo che ha la testa sulle spalle", ha dichiarato Panatta.

Volandri si spinge oltre e fa una riflessione che tocca anche alcuni finti amici che si sarebbero avvicinati a lui dopo la vittoria: "Mah, ci sono stati quelli che improvvisamente sono diventati i migliori amici di Jannik. Bisognerebbe guardarsi dentro prima di usare i social per avere un paio di like in più. Detto questo, secondo me rischi per Jannik non ce ne sono". "Il giocatore è un ragazzo serio, con i piedi per terra - ha poi aggiunto il capitano degli azzurri - e non cambia niente. Finito un obbiettivo se ne mette subito un altro davanti. Ha un team di professionisti che lavorano benissimo, quindi non ci sarà una sovraesposizione mediatica. Farà le cose che dovrà fare e onorerà gli impegni, ma il suo primo pensiero sarà quello di continuare a giocare al meglio".