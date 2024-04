Jannik Sinner numero 2 al mondo: la reazione del 'rivale' Carlos Alcaraz

Riservatissimo, dai modi gentili, sincero e umile: sono queste, oltre ovviamente alla sua straordinaria bravura, a rendere Jannik Sinner un modello sportivo ma anche umano che sta rivoluzionando il tennis italiano. E per tutto questo è amatissimo. Sono già diventati storia i suoi gesti, sinceri e spontanei, come quando durante il match con Carlos Alcaraz agli Indian Wells (che poi lui ha vinto) ha sorretto l'ombrello al posto della raccattapalle mentre pioveva oppure quando a Miami ha interrotto il gioco perché uno spettatore era svenuto per colpa del caldo e lui ha passato asciugamani e sacche di ghiaccio per soccorrerlo.

Dopo la vittoria con Medveded, battuto in poco più di un'ora, ha rivelato quanto sia indispensabile il suo team perché se è vero che sul campo appare molto maturo, fuori non sempre è così: alla fine, come lui stesso ha ricordato, ha solo 22 anni e ogni tanto l'età si fa sentire.

Ma Sinner, che ieri sera, 31 marzo, è diventato numero due al mondo vincendo l'Atp Masters 1000 di Miami, durante il suo discorso con in mano il primo premio - guadagnato battendo, con punteggio 6-3, 6-1 e in un'ora e tredici minuti di gioco, il bulgaro Grigor Dimitrov - ha ricordato che il numero è solo un numero. "Essere secondo significa molto per me - ha dichiarato Jannik dopo la vittoria -, ma soprattutto è stata una grande prestazione, soprattutto in questa semifinale e finale, che per me è più importante. Essere numero 2, è una sensazione incredibile". Poi un'altra volta ricorda le sue origini: "Non avrei mai pensato di arrivare a questo punto. Vengo da una famiglia molto normale. Mio padre lavora ancora, come anche mia madre. Per me, lo sport è una cosa, e la vita un'altra. Sono molto felice di essere in questa posizione. Mi sto godendo ogni momento. Questi sono giorni speciali per vincere un torneo e voglio godermi ogni momento. Non importa che tipo di torneo, è un giorno speciale. Significa molto per me".

"Poi dopo, quando vinci, ti rendi conto che è davvero speciale, come stavolta. Sì, ma è una momento - ha rivelato il campione -. Vivi questo momento, poi sei felice e poi voli a Cincinnati e il giorno dopo giochi di nuovo. Quindi non c'è molto tempo per godertelo. Questo è quello che sento, sono migliorato molto. Sai, dopo l'Australia, vivo questi momenti, tre o quattro giorni, e poi torno al lavoro. Era lo stesso a Rotterdam ed è lo stesso qui, perché non hai tempo per divertirti. Quindi io sono così, perché magari ci sono giocatori che si divertono un po' più a lungo. So che non ho molto tempo per prepararmi per Monaco, quindi questo è ovviamente il prossimo obiettivo, cercare di prendere confidenza con la terra".

Le reazioni sui social

L'Italia e tutti i suoi fan sono ovviamente impazziti di gioia per la vittoria contro Dimitrov, ma anche per il suo ranking: secondo al mondo, sopra di lui solo Novak Djokovic a circa mille punti di distanza. Sui social Jannik ha condiviso solo una foto con in mano il premio di Miami: "È la volta buona. Grazie Miami! Vincere qui è speciale. Forza", e i commenti non potevano che essere migliaia e migliaia. Ma a colpire, segno evidente che nello sport dev'esserci sportività, sempre, quello di Carlos Alcaraz l'altra punta di diamante del tennis mondiale che è stato spodestato dal 22enne italiano. Tre emoticon: le mani che applaudono, il simbolo di 'top' e una fiammella. Tre simboli di stima e felicità per il collega che lo ha superato nel ranking. I due si spronano a vicenda e se è vero che i numeri sono solo numeri non è altrettanto vero che sia scontato osservare una tale correttezza.

Tra i numerosi commenti al post, spiccano quelli di Antonio Conte, Federico Russo, Fabio Fognini, Gabry Ponte, Simona Ventura, Raimondo Todaro e del profilo social di Che tempo che fa.