Jannik Sinner è fidanzato, chi è Maria Braccini

Riservatissimo e giovanissimo Jannik Sinner, il campione di tennis, affolla giornali e social dopo la vittoria dell'Australian Open. L'Italia tutta acclama il suo nuovo eroe armato di racchetta e pallina gialla che sta scrivendo un nuovo capitolo dello sport italiano. Su di lui si sa poco e anche sui suoi profili social i contenuti che non riguardano la sua professione e passione sono praticamente inesistenti. I suoi genitori, Hanspeter e Siglinde, lavorano come cuoco e collaboratrice nel Rifugio Fondovalle in Val Fiscalina e proprio a loro ha dedicato un ringraziamento speciale nel discorso dopo la vittoria del grande Slam: "Vorrei che tutti quanti avessero i miei genitori, come li ho avuti io perché mi hanno sempre permesso di scegliere anche quando ero giovane decidevo io. Non mi hanno mai messo sotto pressione anche quando facevo altri sport".

Jannik però tra un impegno lavorativo e una vittoria ha il tempo di dedicarsi anche all'amore. Il tennista infatti è legato da circa due anni a Maria Braccini.

Chi è Maria Braccini, fidanzata di Jannik Sinner

Maria Braccini ha 23 anni, è una modella e influencer. Braccini è nata nel 2000 a Nuova Dehli, in India, ma è di nazionalità italiana. I due si sarebbero conosciuti sui social. Anche lei è molto attenta alla privacy e infatti le foto di loro insieme sono praticamente inesistenti.

E proprio alla decisione di Jannik di mantenere ben separate vita privata e social sarebbe legato un loro importante litigio: nel settembre 2021, in occasione del primo anniversario con lo sportivo, lei aveva pubblicato una foto di un loro bacio e questo avrebbe fatto molto arrabbiare Sinner. All'epoca la loro relazione non era ancora stata ufficializzata.

La loro prima uscita pubblica insieme, che è stata prontamente individuata da paparazzi e curiosi, risale al 28 novembre 2023 in occasione della partita Milan-Borussia Dortmund a San Siro. Su Maria, Jannik ha dichiarato in un'intervista che è "una tipa molto tranquilla. Non mi mette alcuna pressione. Sa di cosa ha bisogno un atleta e che lo sport è la mia priorità assoluta".

Per rispettare la necessità di privacy Braccini non ha pubblicato alcuna foto del giorno della vittoria del fidanzato, ma si è limitata a commentare il post del compagno scrivendo "grazie" con due emoticon: un cuore rosso e una faccina con le lacrime, lacrime di gioia.

Instagram

Braccini su Instagram ha quasi 250mila follower, ma il suo profilo è chiuso e quindi per seguirla è necessario inviarle una richiesta. Tra i suoi follower però compaiono Eros Ramazzotti e Francesca Romana Malato, madre di Goffredo Cerza, compagno di Aurora Ramazzotti.