Jannik Sinner e Maria Braccini innamoratissimi: "Così il loro amore è diventato ogni giorno più forte"

"Penso che sia una bellissima cosa quando si trova un amore giusto. Come per tutti. E poi, se ci pensa, i migliori tennisti al mondo hanno tutti moglie e figli": così Jannik Sinner parlava dell'amore in una intervista a Vanity Fair dello scorso febbraio. Nessun riferimento esplicito a Maria Braccini, la donna che da due anni è accanto al riservatissimo campione del tennis mondiale, ma è facile immaginare che quelle parole siano state ispirate proprio dalla compagna di cui si racconta sia molto innamorato.

A parlare le tappe della loro storia d'amore è il settimanale Novella 2000 che ne ripercorre anche gli inizi non facili. Se i due ragazzi sono insieme da un paio di anni e convivono ora nella casa di Montecarlo, l'inizio della storia "non è stato semplice", si legge sul settimanale diretto da Roberto Alessi. Perché Maria "faceva l'influencer e, di fatto, lavorava con i social network. Un mestiere che un po' cozzava con la voglia di privacy di Jannik, tant'è che qualche tempo fa alcuni rumors li volevano in rotta di collisione proprio a causa di alcune foto pubblicate sui social da Maria, che non erano piaciute al campione di tennis". Ed è forse proprio a causa dei rumors che si sono rincorse per qualche tempo voci di diversi flirt del numero due al mondo, rumors messi poi a tacere quando la coppia ha presenziato a San Siro a una partita del Milan in Champions League. "Quell'uscita pubblica ha avuto il sapore dell'ufficialità di un rapporto che da allora, lo scorso novembre, è diventato di giorno in giorno più forte, tanto da far sì che Maria si trasferisse a Montecarlo, a casa di Jannik, per stargli vicino, dargli amore e tranquillità, affinché possa raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi" si racconta ancora.

Ma non è tutto, perché la fidanzata del campione avrebbe iniziato a "interagire in maniera diversa con i social e ha di fatto abbracciato il desiderio del suo amato di 'dimostrare - come ha scritto a una fan - che c'è molto di più in me oltre all'aspetto fisico'". Oggi Sinner viene descritto come "innamoratissimo" di Maria Braccini, quell' "amore giusto" che - disse lui nell'intervista a Vanity Fair - "quando si trova è una bellissima cosa. L'amore vero non è mai una distrazione per uno sportivo". Maria Braccini ha 23 anni, e di professione è una modella e influencer. È nata a Nuova Dehli, in India, ma è di nazionalità italiana. Lei e Sinner si sarebbero conosciuti sui social dove, però, proprio per la grande cura della loro privacy, le foto di loro insieme sono praticamente inesistenti.