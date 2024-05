Jannik Sinner sempre più vicino ad Anna Kalinskaya: le foto inedite

Nuovo torneo e nuova vita privata per Jannik Sinner. Il numero due al mondo sembrerebbe aver messo, per davvero, un punto alla sua relazione (durata quattro anni) con Maria Braccini. Il tennista, da sempre riservatissimo, sembrerebbe non aver apprezzato la troppa esposizione social della compagna, ma a spostare l'ago della bilancia dallo stare insieme al lasciarci avrebbe contribuito anche una terza persona.

Già da giorni si vocifera di una nuova donna nella vita del campione, ma è Dagospia a fotografarli insieme. La possibile nuova fidanzata di Sinner sarebbe la tennista russa Anna Kalinskaya. I due sono stati paparazzati insieme "alla Langosteria dello Cheval Blanc, lussuosissimo ristorante con una vista mozzafiato sul Louvre e sulla Tour Eiffel". I due "non hanno scelto un tavolo, ma sono rimasti per tutto il tempo seduti al grande bancone, chiacchierando in modo molto fitto e cercando di non farsi notare". La Dagonews riporta anche che Kalinskaya avrebbe bevuto due bicchieri di vino, Sinner, invece, solo acqua anche perché domenica 26 maggio sarà sui campi del Roland Garros dopo lo stop per alcuni problemi fisici.