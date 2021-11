Jannik Sinner ha lasciato Maria Braccini

Dopo il trionfale esordio contro Hubert Hurcacz alle ATP Finals di Torino, che l'hanno visto protagonista assoluto da 'subentrante' al posto dello sfortunato Matteo Berrettini, Jannik Sinner ha conquistato anche le pagine del gossip nazionale grazie alla storia d'amore con l'influencer Maria Braccini. Il 20enne tennista italiano sarebbe infatti tornato single.

Tutta colpa di Instagram?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Sinner, che chiuderà un 2021 da sogno tra i 10 tennisti più forti al mondo, avrebbe lasciato la 21enne modella. Colpa, si fa per dire, di una foto Instagram pubblicata da Maria, lo scorso settembre, per festeggiare il primo anniversario insieme. Jannik, molto legato alla propria privacy e al momento totalmente concentrato sulla propria carriera sportiva, avrebbe poco gradito, a tal punto da preferire mettere un punto alla storia d'amore.

Da parte di entrambi non sono arrivate conferme e/o smentite. Sinner ha la testa solo su Torino e sulla prossima sfida che stasera alle 21:00 lo vedrà sfidare Daniil Medvedev, mentre Maria, che ha il proprio account Instagram privato, non ha ancora proferito parola a riguardo. Mesi fa il tennista aveva così parlato dell'amata: “Io sto investendo le mie energie per costruire qualcosa di importante e lei sta al mio fianco. Credo sia la persona migliore per fare questo percorso con me”. Un percorso improvvisamente concluso.