Jannik Sinner in crisi con Maria Braccini? E impazza il gossip su Anna Kalinskaya

Jannik Sinner e Maria Braccini sarebbero in crisi. La notizia arriva a pochi giorni dall'annuncio da parte del 22enne che giocherà il Roland Garros Per alcuni, in realtà, si sarebbero già lasciati. Un ruolo importante lo avrebbe giocato Anna Kalinskaya, tennista numero 25 nel ranking mondiale, ma non solo. A pesare sulla relazione la troppa esposizione social di Maria che non piacerebbe a Jannik. Lo sportivo, infatti, è molto riservato e i social li usa solo per scopi lavorativi. Il condizionale è d'obbligo al momento, ma secondo i gossip la relazione dei due, che stanno insieme da quattro anni e che si sono conosciuti da ragazzini, sarebbe giunta al capolinea. In questa situazione, ad alimentare il chiacchiericcio, anche la presenza di Kalinskaya (atleta russa nata a Mosca il 2 dicembre 1998) a Torino, dove Sinner si trovava per un ciclo di cure al centro J Medical della Juventus. Secondo il settimanale Oggi non si tratterebbe di una coincidenza.