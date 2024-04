Sinner gela l'inviato de Le Iene e scappa negli spogliatoi

La tensione è alle stelle e anche l'ormai arcinota pazienza e gentilezza di Sinner hanno un limite. Domani, 7 aprile, prenderanno il via gli Atp Masters 1000 di Montecarlo e in questi giorni il tennista numero due al mondo si sta allenando per arrivare il più preparato possibile ai match. E proprio alla fine di uno di questi allenamenti, durato due ore, è stato sorpreso da un inviato de Le Iene. L'incursione, anche se avvenuta alla fine dell'addestramento, ha molto infastidito Sinner che si è fermato pochissimo a parlare e che si è poi rifugiato negli spogliatoi.

"Visto che sei iper-competitivo... Allora abbiamo detto a tennis perdiamo sicuro e allora tre colpi a ping pong", così Stefano Corti ha lanciato il guanto di sfida al giocatore. "No, no guarda... io con voi...", ha replicato Jannik molto scocciato che dopo una breve pausa ha tirato dritto verso gli spogliatoi. Secondo quanto ha riportato il Corriere della Sera il giocatore si sarebbe poi concesso dopo circa un'ora, ovvero il tempo dei trattamenti.