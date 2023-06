Jasmine Carrisi, l'invito in extremis di Serena Bortone: dissapori con la sorella Romina?

Jasmine Carrisi ospite in extremis a Oggi è un altro giorno. Che significa? Che Serena Bortone ha aspettato la fine della trasmissione pomeridiana di Rai 1 - su cui venerdì calerà per sempre il sipario dopo il terzo anno - per invitare la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, impegnata a seguire le orme musicali del padre e protagonista delle puntate di Beautiful girate nelle scorse settimana in Italia.

La conduttrice, che in questi anni ha dato spazio ai protagonisti della tv, così come a personaggi interessanti per le loro storie o vicende famigliari, non aveva ancora mai chiamato la quintogenita del cantante pugliese nonostante fosse già nota al grande pubblico - soprattutto dopo la partecipazione a The Voice Senior come coach (accanto al papà) - ed è stata una scelta piuttosto strana, soprattutto considerando che la famiglia di Al Bano è di casa nel programma. Romina Carrisi è tra gli "affetti stabili", presenza quasi fissa, mentre Romina Power è spesso ospite.

Sono vere, allora, le voci che parlano di dissapori tra le due famiglie del leone di Cellino? Viene da pensare di sì. Serena Bortone avrebbe preferito tenere Jasmine alla larga dal programma per non creare tensioni in studio, un pericolo che oggi - se così fosse - non si presenterebbe proprio perché siamo agli sgoccioli - con Oggi è un altro giorno che sta per andare in pensione - e nessuno, nel caso, avrebbe neanche il tempo di tenere musi lunghi.