Jasmine su papà Al Bano e mamma Loredana: "Da figlia non è bello vedere certe cose"

Jasmine Carrisi ha 22 anni, oltre 200mila follower su TikTok, più di 100mila su Instagram e il sogno di diventare cantante come papà Al Bano. Della volontà di fare della sua passione un lavoro, ma anche della sua famiglia da sempre al centro delle cronache, la ragazza ha parlato in un'intervista al Corriere della Sera dove ha anche raccontato come abbia vissuto la grande esposizione mediatica a cui è stata posta inevitabilmente sin da piccola.

In passato il padre e la madre Loredana Lecciso sono stati spesso argomento di gossip per via di liti e presunte rotture tanto discussi in tv come sui giornali. Una situazione che, confida oggi Jasmine, non ha vissuto con indifferenza. Anzi. "Non l'ho vissuta benissimo, mi pesava vedere i titoli di giornale, le copertine o le notizie in tv a volte esagerate" ha confidato rispondendo proprio alla domanda sull'attenzione dedicata alla sua famiglia da parte dei media: "Mi faceva strano che tutti sapessero o presumessero di sapere quello che succedeva in casa. È sempre stato così fin da quando ero piccola, poi ci fai l’abitudine". Se dovevano essere più riservati? "Avrei preferito che non circolasse nulla. Mi ha sicuramente formato, mettiamola così, ma da figlia non è bello vedere certe cose", ha ammesso.

Quanto ai fratelli nati dalla storia d'amore tra Al Bano e Romina Power e alla sorella nata dal matrimonio precedente di Loredana Lecciso: "Siamo tanti, ma non c’è la concezione di Natale da famiglia allargata, quelle cose tipo le vacanze tutte insieme" ha spiegato Jasmine, "Con gli altri miei fratelli ci viviamo in momenti diversi, anche perché abitiamo in posti diversi, siamo tutti sparsi". Nessun rapporto, invece, con Romina, mamma di Yaru, Cristel e Romina Jr: "Con lei non ho rapporti", ha detto.

I ritocchini alle labbra

L'intervista ha dato poi l'opportunità a Jasmine Carrisi di parlare dei social che ha imparato a usare con il giusto distacco senza cedere alle provocazioni di qualche utente, nemmeno quando si tratta di accuse sul ricorso eccessivo alla chirurgia estetica. "I primi tempi la vivevo male, mi pesava, poi smetti di dargli importanza", ha spiegato: "Una volta mi arrabbiavo e rispondevo a tono, soprattutto se venivano mosse accuse non vere, come quando dicevano che ero tutta rifatta. In quei casi litigavo. L'aspetto che mi ha sempre fatto effetto è che le critiche venissero da tanti adulti, persone che potrebbero essere mio padre o mia madre. Un ragazzo può essere immaturo, ma un adulto non deve...". Quanto ai ritocchi, Jasmine ha ammesso di essersi sottoposta solo a dei filler alla labbra.

Dove si immagina tra dieci anni? "Spero di essere laureata" il suo auspicio: "Sto studiando comunicazione online, ma me la sto prendendo con calma... E spero di lavorare, magari in televisione, e di aver fatto progressi musicalmente, di avere un mio seguito".