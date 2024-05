Jasmine Carrisi fa il filler a 23 anni: il video

"Non sei triste, devi solo fare il filler". Questo il messaggio lanciato da Jasmine Carrisi su TikTok, dove ha pubblicato il video in cui si sottopone al ritocchino estetico sul viso. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, 23 anni, è andata in una clinica di Milano per la puntura a base di acido ialuronico sulle labbra e sembra molto soddisfatta del risultato.

La 23enne si è fatta riprendere durante il trattamento e ha condiviso le immagini sui social, scatenando un dibattito. Quello che colpisce è che a commentare sono principalmente coetanee, quasi tutte interessate o in procinto di fare lo stesso. C'è chi è già un'habitué e dispensa consigli - incoraggiando le più timorose - chi fa sapere quando andrà, chi tagga le amiche, chi vuole sapere costi e durata, chi chiede se fa male. In questo caso è direttamente Jasmine a rispondere: "Pochissimo personalmente". E poi c'è anche chi vuole dritte importanti: "Come convinco i miei genitori a farmelo fare?".