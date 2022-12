"Le foto prima dei ritocchini? Non mi riconosco neanche". Jasmine Carrisi, figlia 21enne di Al Bano, contro gli haters

Come la maggior parte dei suoi coetanei, Jasmine Carrisi tiene banco su TikTok con video irriverenti. In uno di questi la 21enne figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, decide di punzecchiare gli haters che le rimproverano i (presunti) troppi ritocchini fatti in una età così giovane. Il video è ambiguo e non è chiaro se la ragazza conferma o smentisce gli interventi, quel che è certo è che se la prende con chi giudica la sua decisione.

"Io quando rivedo le mie foto prima di aver rifatto zigomi, labbra, rinoplastica, faccette, seno, botox...", scrive a corredo di un video Jasmine. Un video in cui la ragazza inserisce anche un audio che recita "non mi riconosco neanche". E un'ironia che è stata apprezzata dai follower, oltre 111mila quelli su Instagram e 185mila quell di TikTok.

Diciamo che, se fosse vero l'esistenza di tanti ritocchini, Jasmine avrebbe ereditato da mamma Loredana Lecciso la passione per la chirurgia estetica e da papà quella per la musica. "Sono tutta naturale tranne le labbra. Vi prego di lasciare in pace il mio nasino e gli zigomi", raccontava la giovane qualche tempo fa, rimandando al mittente ogni accusa, ma magari nel frattempo le cose sono cambiate.

Jasmine: il lavoro e il rapporto con i fratelli

Intanto la carriera prosegue a gonfie vele. Classe 2001, Jasmine sta provando a sfondare nel mondo della musica proprio come il padre. All’attivo ha diversi singoli, tra cui l'ultimo dal titolo Calamite uscito la scorsa estate. Dopo l'esordio sul red carpet del festival di Venezia nel 2018 e il debutto televisivo come giudice del talent show di Rai Due The Voice Senior accanto al padre, il percorso professionale continua. Sereni sono anche i rapporti familiari. Molto legata alla sua famiglia e ai suoi fratelli, ha un buon rapporto sia con quelli nati dal matrimonio del padre con Romina Power (Ylenia, Yari, Cristel e Romina Carrisi Jr) che con Brigitta (figlia di una precedente relazione di Lecciso con Fabio Cazzato, imprenditore televisivo)