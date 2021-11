Jay-Z sbarca su Instagram, boom di follower ma lui segue un solo profilo

Il rapper più famoso e potente al mondo è sbarcato su Instagram. Jay-Z ha rotto gli indugi per lanciare The Harder They Fall, western da lui prodotto da oggi su Netflix. Film diretto da Jeymes Samuel, è un blaxploitation che vede sul set Jonathan Majors e Idris Elba. Jay-Z ha pubblicato la locandina della pellicola, rastrellando in appena sei ore oltre un milione e 300.000 follower.

Coniugi social

Tra le persone seguite, invece, Jay-Z si è limitato ad un unico account. Quello dell'amata Beyoncé, ovviamente, che ha 216 milioni di follower e un altro unico account da seguire. Quello di suo marito Jay-Z. 51 anni, il rapper è uno dei cantanti più ricchi al mondo, con un patrimonio stimato in 1,8 miliardi di dollari.

Coppia da record

Vinti 22 Grammy su 74 nomination, Jay-Z ha sposato Beyoncé nel lontano 2008. In casa i due hanno 50 Grammy, perché la popstar ne ha vinti altri 28 su 79 candidature. Nessuna cantante al mondo come lei. Beyoncé e Jay-Z hanno tre figli, Blue Ivy (nata il 7 gennaio 2012) e i gemelli Rumi e Sir Carter (nati il 13 giugno 2017).