Jennifer Aniston dice addio a Matthew Perry e pubblica una chat privata: "Questo messaggio dice tutto"

È la prima volta che Jennifer Aniston parla pubblicamente di Matthew Perry. Dalla tragica scomparsa dell'attore avvenuta lo scorso 1° novembre l'attrice si era trincerata nel più totale riserbo, travolta da un dolore che oggi emerge con delicatezza attraverso un post social.

"Dover dire addio al nostro Matty è stata una folle ondata di emozioni che non avevo mai provato prima", ha esordito l'attrice che con Perry è stata indimenticabile protagonista della serie cult Friends a cui fa riferimento: "Tutti sperimentiamo una perdita a un certo punto della nostra vita. Perdita della vita o perdita dell'amore. Vivere questo dolore permette di sentire tutti i momenti di gioia e gratitudine per aver amato qualcuno in modo intenso. E noi lo abbiamo amato molto. Era parte del nostro dna. Eravamo sempre noi 6. Questa è stata la famiglia che ci siamo scelti per sempre e che ha cambiato ciò che eravamo e quale sarebbe stato il nostro percorso".

Jennifer Aniston continua parlando di Perry come un uomo che sapeva di amare fare ridere, "come diceva lui stesso, se non avesse sentito ridere avrebbe pensato di stare per morire. La sua vita dipendeva letteralmente da questo", ha continuato: "Ci ha fatto ridere tutti. Ridere moltissimo. Nelle ultime due settimane, ho riversato i nostri messaggi l'un l'altro. Ridere e piangere e poi ridere di nuovo. Li terrò per sempre". E proprio a questo proposito, l'attrice ha pubblicato il messaggio di una loro chat privata, "un messaggio che un giorno mi ha mandato dal nulla. Dice tutto", ha scritto invitando a scorrere la seconda foto del post. "Matty, ti amo così tanto e so che ora sei completamente in pace e senza dolore. Parlo con te ogni giorno... a volte riesco quasi a sentirti dire "potresti essere più folle?", la conclusione: "Riposa fratellino. Hai sempre rallegrato la mia giornata...".