La gaffe di Jennifer Aniston: condivide il post di Selvaggia Lucarelli pensando sia Macron

"Sono per la linea francese, subito. Non ho più alcuna intenzione di sacrificare la mia vita, il mio tempo, la libertà e l'adolescenza di mio figlio, oltre che il suo diritto allo studio come si deve, per chi rifiuta di vaccinarsi. Questa volta ve ne restate a casa voi, non noi". Sono le parole di Selvaggia Lucarelli che su Facebook giorni fa si era schierata a favore del Green pass, già realtà in Francia. Ripetiamo, parole di Selvaggia Lucarelli, non di Macron, come erroneamente ha creduto da Jennifer Aniston.

L'attrice americana ha condiviso tra le sue storie Instagram il post della giornalista pensando fosse il monito del presidente della Francia. Un gioco del telefono spiegato sui social dalla stessa Lucarelli, incredula per l'accaduto: "Io non so come sia successo ma qualcuno ha tradotto in inglese il mio post. Incollando la mia riflessione al sunto che avevo fatto del discorso di Macron. Il post in inglese ha cominciato a girare sul web, nel mondo. E' diventato 'il discorso di Macron'. In rari casi c'era la mia firma. Lo hanno iniziato a condividere giornalisti e politici in America, Canada, Inghilterra - continua - Un giornalista di The Guardian ha spiegato che era una un mio post, tanto più che Macron non ha un figlio adolescente, ma ormai era tardi. Finché stamattina non mi ritrovo il mio post firmato 'Macron' nelle storie di Jennifer Aniston. Dunque Leon è ufficialmente il figlio segreto di Macron".

Un incredibile errore di traduzione, non solo del contenuto ma della fonte. Per la serie "cose assurde che succedono" commenta Selvaggia Lucarelli, aggiungendo: "Sembra una barzelletta". O forse sì, ma stavolta i protagonisti non sono i nostri carabinieri.