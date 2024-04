Jennifer Garner, la toccante lettera in cui annuncia la morte del padre: "Eravamo con lui e cantavamo"

La famosa attrice statunitense Jennifer Garner ha annunciato la morte del padre con un post, commovente, su Instagram. Un carosello di foto che ritraggono lei insieme al padre e non solo. William John Garner, ingegnere chimico dell'Union Carbide in Texas, è morto all'età di 25 anni dopo una vita vissuta nell'amore.

"Mio padre è morto serenamente sabato pomeriggio. Eravamo con lui e cantavamo Amazing Grace mentre ci lasciava (l'abbiamo salvato o l'abbiamo terrorizzato, domanda valida) - ha ricordato l'attrice nella didascalia del post -. Anche se non c'è nessuna tragedia nella morte di un uomo di 85 anni che ha vissuto una vita sana e meravigliosa, so che il dolore è inevitabile, in agguato, dietro gli occhi di tutti". L'attrice ha poi voluto ricordare tutti i pregi del padre: "Siamo grati per la gentilezza e la forza di papà, per come ci prendeva in giro con un sorriso malizioso, per il mondo in cui ha inventato il suo ruolo di 'papà di ragazze' tuttofare e sempre paziente. Siamo grati per la sua etica nel lavoro, la sua leadership e la sua fede. Ci sono così tante cose da dire su mio padre, io e le mie sorelle non finiremo mai di parlare, quindi abbiate pazienza, ma per oggi condivido questi ricordi con il mio ringraziamento per l'uomo, il padre e il nonno gentile e brillante che era, così come per l'eredità amorevole che ha lasciato".

Infine è stato impossibile non ringraziare i medici che hanno permesso all'uomo di vivere nuovi giorni insieme alle figlie, nipoti e all'amata moglie, i due erano sposati da 59 anni: "Le vostre cure hanno allungato la vita di papà e gli hanno dato il tempo di stare nei suoi posti preferiti: circondato da figlie e nipoti, a tifare per i suoi amati Aggies, a comandare una barca e, soprattutto, accanto a sua moglie da 59 anni, la nostra mamma".